Câți români s-au uitat la Alessia Pop, câștigătoarea finalei Vocea României 2025 / Emisiunea surpriză de pe ProTV, care a învins-o și e preferată de tineri

Vocea României 2025 a avut o audiență maximă de 1,4 milioane de telespectatori în toată țara. Tot vineri pe ProTV, o nouă emisiune de divertisment s-a plasat foarte aproape la maxim, a învins-o ca medie și a strâns o pondere neobișnuit de mare de 53% dintre toți tinerii care se uitau în acel moment la televizor în România.

Finala emisiunii Vocea României a adunat în medie vineri, în intervalul 20:30 – 24:00, 1,12 milioane de telespectatori pe minut, pe publicul all național. Maximul Vocii a fost în sfertul de oră de la început, când 1,4 milioane de telespectatori s-au uitat la emisiunea-concurs, potrivit datelor consultate de HotNews.

Știrile ProTV prezentate de Andreea Esca au realizat, ca de obicei, maximul zilei, cu 1,7 milioane de oameni. Surpriza vine din emisiunea de dinainte de știri. În intervalul 18:00-19:00, ProTV difuzează „Batem palma”, o emisiune de divertisment. Aceasta este prezentată de Cosmin Seleși.

Cosmin Seleși de la Batem Palma. Foto: Facebook

Un format în care se pun întrebări și se câștigă bani, „Batem palma” a avut o audiență medie mai mare decât Vocea României, de 1,12 milioane de telespectatori. Maximul a fost de 1,35 milioane, foarte aproape de Voce.

Unde „Batem palma” este mult mai sus decât orice emisiune și lucru care poate arată o schimbare în obiceiul de consum al tinerilor este audiența la publicul tânăr.

Dintre toți tinerii între 18-25 de ani care se uitat la televizor vineri seara, un maxim de 53% (mai mult de jumătate dintre aceștia) se uitau la emisiunea de divertisment ”Batem palma”. La Vocea României cota din totalul tinerilor de pe TV-urile românești era de 25-30%, mare și ea, dar sub cea de la emisiunea de diverstisment „Batem Palma”.

La finala Vocii României, clasamentul a fost:

1. Alessia Pop din echipa Tudor Chirilă;

2. Anita Petruescu din echipa Smiley;

3. Raisa Radu din echipa Irina Rimes;

4. Eva Nicolescu din echipa Theo Rose & Horia Brenciu.