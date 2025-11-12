Shein și Temu, luate în vizor în Italia: Taxă pe coletele ieftine din China

Modele care defilează pe podium în cadrul prezentării de modă Urban Ritual, organizată de gigantul chinez din domeniul modei Shein la Milano, Italia, pe 16 octombrie 2025. FOTO: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Italia lucrează la adoptarea unei taxe pe coletele poștale cu valoare mică provenite din țări non-europene, au anunțat politicieni de rang înalt, ca parte a măsurilor de protejare a industriei modei împotriva importurilor străine cu prețuri reduse, provenite în principal din China, informează miercuri Reuters.

Măsura vizează platforme online precum Shein și Temu.

„Măsurile noastre vor intra în vigoare până la sfârșitul acestui an”, le-a spus reporterilor ministrul Industriei, Adolfo Urso.

Partidele de la guvernare din Italia intenționează să aplice o taxă pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro (175 de dolari), în conformitate cu o propunere discutată la nivelul Uniunii Europene, au precizat alți politicieni.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a solicitat introducerea mai rapidă a taxei UE, mai extinse, afirmând, într-un comunicat, că aceasta ar trebui să intre în vigoare în 2026, și nu în 2028, așa cum este prevăzut în prezent.

„Avem nevoie de norme europene puternice și rapide pentru a stopa agresiunea non-europeană care invadează piața noastră cu produse ieftine și nereglementate”, a spus Giorgetti.

Autoritățile vamale ale UE au gestionat aproximativ 4,6 miliarde de colete de valoare redusă cumpărate online în 2024, 91% dintre acestea provenind din China, ceea ce reprezintă dublul cifrei din 2023.

Se preconizează că măsura autorităților de la Roma va fi formalizată în următoarele săptămâni ca amendament la bugetul pentru anul viitor.

Federația italiană a modei a salutat-o, calificând propunerea drept un pas către limitarea produselor de modă ultra-rapide.

„Apreciem intenția guvernului de a aborda în această lege bugetară impactul asupra sustenabilității economice și de mediu generat de moda ultra-rapidă, care, de asemenea, epuizează resurse semnificative din economia noastră și din vistieria statului”, a declarat Federazione Moda Italia-Confcommercio, într-un comunicat de presă.