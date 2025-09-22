Ultimatum din PSD pentru Bolojan în conflictul din coaliție pe tema plafonării adaosului la alimente: Dacă nu ia o decizie până mâine, avem o alternativă

Deputatul PSD Marius Budăi i-a dat termen premierului Ilie Bolojan să ia o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimenteele de bază până marți, altfel social democrații vor propune în Parlament o lege în acest sens care să fie votată până pe 1 octombrie.

Anunțul parlamentarului PSD vine după ce, joia trecută, Bolojan a spus că săptămâna aceasta va fi luată o decizie în coaliția de guvernare cu privire la păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. „Aici se pune problema să avem argumente raţionale, să vedem care sunt datele care fundamentează o astfel de decizie. Astfel de decizii nu le luăm pe picior”, a spus șeful guvernului.

Marius Budăi, fost ministru al muncii în guvernele Dăncilă, Ciucă și Ciolacu, a scris luni pe pagina sa de Facebook un mesaj critic în care îl acuză pe Bolojan că „trage de timp”, adăugând că „poate miza e în altă parte”.

„Prelungirea plafonării ține prețurile jos pentru cetățeni – încetarea plafonării duce prețurile sus, pentru profitul marilor retaileri. Ce vă împiedică să vă decideți, domnule Bolojan? Poate că miza e în altă parte. Amânarea deciziei poate întrerupe plafonarea de la 1 octombrie, ceea ce va permite comercianților să practice adaosuri cu mult peste plafonul actual de 20%”, a spus Budăi.

El a afirmat că, și în cazul în care PSD va trece prin Parlament o lege pentru reintroducerea plafonării, aceasta nu poate acționa retroactiv: „Deci comercianții vor putea vinde alimentele la prețuri mult mai mari, pentru cel puțin 30 de zile, sporindu-și profiturile și implicit impozitul aferent încasat la buget… Ăsta e planul?”

„Eu însă vă anunț că PSD a luat în calcul un astfel de scenariu. Dacă premierul nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament, până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă!”, a mai spus Marius Budăi.

Premierul Bolojan s-a întâlnit vineri cu reprezentanții retailerilor pentru a discuta despre plafonarea adaosului. Retailerii au transmis în timpul întâlnirii că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, deci nici cu plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, potrivit unui comunicat al Executivului. „Însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, au spus comercianții potrivit comunicatului de presă.

Tensiuni în Coaliție pe plafonarea adaosului la alimente

Hotărârea de a nu prelungi plafonarea adaosului la alimentele de bază a creat noi tensiuni în coalița de guvernare, deoarece nu a fost discutată cu toți partenerii aflați la putere, a susținut liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.

Mai multe voci din PSD au spus că partidul nu este de acord cu întreruperea acestei măsuri. Secretarul general al Guvernului Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența, iar renunțarea la plafonare ar afecta considerabil pe românii cu venituri mici.

Și liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a acuzat pe premierul Bolojan că lovește în categoriile vulnerabile prin decizia de a nu mai prelungi plafonarea.

Deputatul Mihai Fifor a susținut că subiectul nu a fost discutat în coaliție, iar singura discuție a fost în cadrul cabinetului de miniștri, iar ministrul Agriculturii Florin Barbu (PSD) s-a opus.

Sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogioiu a precizat că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.

Măsura privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).

Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, au precizat surse din PSD pentru HotNews, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Conform surselor citate, dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

Inflația, măsurată de Institutul Național de Statistică prin intermediul Indicelui Prețurilor de Consum, a urcat în august la aproape 10%.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%: