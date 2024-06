Un actor din „Pirații din Caraibe” a murit după ce a fost atacat de un rechin

Actorul Tamayo Perry, cunoscut pentru rolul jucat în cel de-al patrulea film din seria „Pirații din Caraibe”, a murit după ce a fost atacat de un rechin în timp ce făcea surfing în Hawaii, relatează BBC.

Actorul, în vârstă de 49 de ani, a murit duminică după-amiază, au confirmat serviciile de urgență din Honolulu în cadrul unei conferințe de presă.

Serviciile de urgență au fost chemate la plaja Malaekahana în jurul orei locale 13:00. Însă Perry, care era și salvamar, a fost declarat mort de paramedici după ce a fost adus la mal cu un jet ski.

Perry a interpretat rolul unuia dintre bucanieri în „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, cel de-al patrulea film din franciză.

Filmul din 2011, care îl urmărește pe Johnny Depp în rolul excentricului pirat Jack Sparrow, îi mai are în distribuție pe Penelope Cruz și Geoffrey Rush.

Perry a avut roluri și în Lost, Hawaii Five-0, Blue Crush și Charlie’s Angels 2, și a apărut într-o reclamă Coca-Cola.



Născut în partea de est a orașului Oahu, Perry făcea surfing profesionist de peste un deceniu.