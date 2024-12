Un avion de pasageri a luat foc în Canada după o problemă la aterizare: „Avionul s-a zguduit destul de mult și am început să vedem foc”

Aeroportul Halifax din Canada a fost închis temporar sâmbătă seară, după ce un avion care sosea de la St. John’s a avut o problemă la aterizare, în urma căreia avionul a derapat pe pistă și o parte din el a luat foc, relatează publicația canadiană CBC.

Nikki Valentine, una din pasagere, a declarat pentru CBC News că una dintre roțile avionului nu s-a desfășurat corespunzător la aterizare.

„Avionul a început să se așeze la un unghi de aproximativ 20 de grade spre stânga și, în momentul în care s-a întâmplat acest lucru, am auzit un zgomot destul de puternic, care părea aproape un zgomot de prăbușire, în timp ce aripa avionului a început să derapeze de-a lungul pistei, împreună cu ceea ce presupun că a fost motorul”, a spus ea.

Pasagera a povestit că avionul a derapat apoi pe pistă pe o distanță „decentă”, în timp ce piloții încercau să oprească avionul.

„Avionul s-a zguduit destul de mult și am început să vedem foc pe partea stângă a avionului și a început să iasă fum pe geamuri”, a spus ea.

🚨🇨🇦 BREAKING: AIR CANADA FLIGHT LANDS WITH BROKEN LANDING GEAR IN HALIFAX, MINOR INJURIES REPORTED



An Air Canada flight reportedly made an emergency landing at Halifax airport after its landing gear failed.



Despite the malfunction, only minor injuries were reported among… pic.twitter.com/HCtnrwzg9p