HARTĂ INTERACTIVĂ Bilanțul autostrăzilor: Ce s-a deschis în 2024 și care este scenariul pentru 2025: Primele inaugurări vin repede / „E un an record, s-au aliniat toate planetele”

„E cel mai prolific an din istoria României în materie de inaugurări de autostrăzi”, o spun experții. În 2024 s-au dat în trafic aproape 200 de kilometri de drum de mare viteză – autostrăzi și drum expres. HotNews.ro centralizează deschiderile din 2024, și arată, într-o hartă interactivă, situația la zi și ce autostrăzi au șanse de deschidere în 2025.

Anul 2024 a fost un an în care „s-au aliniat planetele”, susțin experții. Aproape 200 de kilometri de autostradă și drum expres au fost deschiși traficului. O parte din deschideri au venit încă din primăvară și vară, dar cele mai substanțiale loturi au fost deschise pe final de an, după un „heirup” al constructorilor.

Din cei 195 km de autostradă și drum expres calculați cu exactitate, jumătate au fost executați de grupul de companii românești ale omului de afaceri Dorinel Umbrărescu (UMB).

La final de 2024, astfel, România contabilizează 1.270 de kilometri de autostradă și drum expres veritabil aflați în exploatare la nivel național.

Ce autostrăzi și drumuri expres au fost inaugurate în 2024:

TOTAL: 195 Km

HARTĂ INTERACTIVĂ – Autostrăzile în România 2024 – 2025

Legendă: VERDE – deschis circulației în 2024 / ROȘU – în lucru / NEGRU – deschis circulației anterior

ZOOM și CLICK pe tronsoane pentru informații suplimentare despre lot.

„S-au aliniat planetele”

„E un an record, indiferent cum te uiți. Terminăm anul cu 195 de kilometri de autostradă și drum expres deschiși anul ăsta. E un an record, e cel mai prolific an din istoria României în materie de inaugurări de autostrăzi”, a declarat pentru HotNews.ro Ionuț Ciurea, directorul executiv de la Asociația Pro Infrastructură (API), una din cele mai prezente asociații care monitorizează derularea marilor proiecte de infrastructură din România.

„Dacă ne uităm pe previziunile noastre din ianuarie, am ajuns practic într-un moment în care s-au aliniat toate planetele. În ianuarie scriam de „176 spre 200 de km, este scenariul de vis”. Și aici am cam ajuns la final de an…”, spune Ciurea.

Potrivit acestuia, anul care se încheie a scos la suprafața și mobilizarea foarte bună a constructorilor.

„Am avut și constructori foarte harnici, s-au mobilizat, și nu mai vorbim doar de UMB, care sunt campioni. Din 195 de kilometri ei au aproape 98, adică aproape jumate. Așa este, este UMB și restul lumii. E anul lor… UMB a promis 125 de kilometri, a livrat 98. Ce să zic? Unii promit 18 kilometri și livrează zero.. Dar UMB strălucește și cu bune și cu rele, vedem unele probleme de calitate, cu forțarea deschiderilor pe final de an, cu mobilizarea mai slabă pe alte proiecte…”, spune reprezentantul API.

„Totuși, anul acesta, cu foarte puține excepții, vedem Aktor repetentul clasei, am ajuns la scenariul de vis și vedem constructori care s-au mobilizat: WeBuild, Retter, Pizzarotti, Coni-Trace… S-au mobilizat exemplar”, consideră Ciurea.

Mobilizarea constructorilor, un semn bun pentru 2025: „Să evităm heirupurile pe final de an”

Acesta consideră că mobilizarea constructorilor e un semn bun și pentru 2025, un an care are premisele să arate aproape la fel de bine ca 2024 prin prisma deschiderilor de noi tronsoane de drumuri de mare viteză, deși riscul unor blocaje financiare e mare.

„2025 ar trebui să arate bine. E un mare dacă sub presiunea financiară. În 2025 e mult mai greu de aliniat planetele pentru că e vorba de bani mulți”, spune Ciurea.

El atrage însă atenția asupra unei situații: grăbirea unor lucrări în special pe final de an pentru a bifa inaugurări poate aduce și unele probleme de calitate la lucrări.

„Trebuie găsit un echilibru între viteza fantastică a UMB-ului și heirupurile care se fac spre final de an, am văzut că nu doar la UMB se practică – și Retter, și WeBuild au băgat heirup. Sunt spectaculoase heirupurile, dar făcute în noiembrie-decembrie pot duce la probleme de calitate. Asta ar fi una din lecțiile de învățat, să evităm heirupurile la final de an”, consideră reprezentantul Asociației Pro Infrastructura.

Ce autostrăzi și drumuri expres au șanse să fie deschise în 2025

Autostrada A0 Sud, Lotul 3 – 18 km

A0 Nord, Lotul 3 – 8,5 km

A0 Nord, Lotul 4 – 4,5 km

Autostrada A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 5 (restul Merișani – Curtea de Argeș) – 14,6 km

Autostrada A3 Zimbor – Poarta Sălajului – 12,24 km

Autostrada A7 Ploiești Buzău, Lotul 2 (Mizil – Stâlpu) – 28 km

Autostrada A7 Ploiești – Buzău, Lotul 3 – 13,9 km

Autostrada A7 Buzău – Focșani, Lotul 1 – 4,6 km

Autostrada A7 Focșani – Bacău, Lotul 2 (Adjud) – 38,8 km

Autostrada A7 Bacău – Pașcani, Lotul 2 (Roman) – 19 km

Drumul Expres DEx12 Craiova – Pitești, Lotul 4 (secțiunea Albota – A1) – 12,6 km

Drumul Expres DEx6 Brăila – Galați – 10,8 km

Drumul Expres DEx4 A3 – Tureni – 4,9 km

TOTAL: 190,44 Km

Primele inaugurări din 2025 vin repede

Primele inaugurări din 2025 ar trebui să vină repede: în februarie sau martie ar trebui deschis traficul pe cei 28 de kilometri de pe A7 Ploiești – Buzău, Lotul 2, tronsonul unde asocierea Coni-Trace s-a mobilizat puternic în ultimele luni, dar care a ratat inaugurarea pe final de an.

Ulterior, în primăvară ar trebui deschis și Lotul 1 de pe A7 Buzău – Focșani, lotul cu podul de peste 1,3km peste râul Buzău pe care UMB avea termen să-l finalizeze în august 2024. Această inaugurare va fi posibilă și pentru că pe lotul adiacent turcii de la Nurol vor deschide bretelele nodului rutier din contractul lor.

„Din A7 anul viitor, doamne ajută să fie octombrie, dar cel mai probabil va fi decembrie, turcii de la Nurol vor deschide și lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. Se mișcă foarte bine turcii. Aceiași turci, sincronizat cu UMB-ul, în primăvară, deschid nodul pentru a putea fi pus în circulație Lotul 1 din Buzău – Focșani, podul peste Buzău, cel executat de UMB și care avea termen în august 2024. În 2025 garantat circulăm de la Ploiești la Focșani complet. Și tot în 2025 ar trebui să fie gata și A7 în zona Adjud”, estimează Ionuț Ciurea.

Miza pe A7: Ce segmente ar trebui să prioritizeze UMB pentru a fi gata în 2025

Acesta atrage atenția că pe A7 UMB va trebui să ia o decizie să prioritizeze anumite segmente pentru a fi gata în 2025.

„UMB va fi peste capacitate și anul următor, mai ales pe partea de structuri. Au foarte mult de tras și trebuie o decizie pe ce anume se dorește a se finaliza pe A7. În opinia noastră ar trebui prioritizate două segmente, cel care ocolește Adjud și cel care ocolește Roman”, spune Ciurea.

Alte două inaugurări care vor veni în primăvară: restul drumului expres Craiova – Pitești rămas de la Albota la A1 (tronson lucrat de UMB), precum și continuarea Secțunii 5 din A1 Sibiu – Pitești, de la nodul Merișani la Curtea de Argeș (tronson lucrat de WeBuild).

2025, anul în care Autostrada A0 poate vedea cele mai importante deschideri

Anul 2025 va aduce și închiderea, în sfârșit, a autostrăzii de centură a Capitalei A0 pe partea sudică, adică unirea prin autostradă a autostrăzilor A1 București – Pitești cu A2 București – Constanța. Grecii de la Aktor vor finaliza în primăvară în cele din urmă Lotul 3, cei 18 km de la DN6 la A1.

Pe partea de A0 Nord există șansele ca până la final de an și UMB pe Lotul 4, dar și chinezii de la CCECC pe Lotul 3, să finalizeze lucrările și să fie deschis traficul astfel încât șoferii să poată circula neîntrerupt de la A2 până la A3 și DN1.

Evoluția kilometrilor de autostradă deschiși circulației în ultimii ani în România

2004 – 97,2 km

2007 – 50,7 km

2009 – 42 km

2010 – 28 km

2011 – 57 km

2012 – 139 km

2013 – 108 km

2014 – 28,2 km*

2015 – 46,6 km

2016 – 22,1 km*

2017 – 15 km

2018 – 55,4 km

2019 – 42 km

2020 – 60,6 km

2021 – 33,5 km

2022 – 53,02 km

2023 – 81 km

2024 – 195 km

*Lotul 3 Cunța – Săliște din A1 Sibiu – Orăștie – 22,11 km – a fost deschis inițial în noiembrie 2014, dar a fost închis în 2015 pentru reparații capitale pe o bucată. Întreg lotul a fost redeschis definitiv în octombrie 2016.

