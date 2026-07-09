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Opinii /

Un detaliu care a trecut neobservat la summitul NATO: România deschide calea către prima sa armă cu adevărat ofensivă – o rachetă de croazieră care poate lovi la peste 500 de km

Senior editor Transporturi și Apărare

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O informație îngropată într-un comunicat MApN despre summmitul NATO de la Ankara merită pusă în perspectivă. 

  • Până acum marile achiziții militare al României s-au axat mai degrabă pe apărare și pe sisteme defensive. 
  • Arme precum rachetele balistice ATACMS pentru sistemul HIMARS sau viitoarele rachete antinavă NSM respectă doctrina românească prin care noi ne apărăm teritoriul și lansăm atacurile din propria curte. 
  • Ce spune viceamiralul Mihai Panait, șeful Forțelor Navale, despre una din achiziții. 
  • Dar mergem mai departe. Cu  noutatea la care se gândește, România poate să-și lărgească arsenalul cu o armă care să mute focul în curtea inamicului, o armă cu care să atace în profunzime orice potențial agresor din regiune.
  • Forțele Aeriene Române sunt cele vizate de marea schimbare a unei arme atac de rază lungă pentru o rachetă lansată de avioanele noastre. Care este această armă ofensivă.  

Într-un comunicat de presă din prima zi a summitului NATO de la Ankara în Turcia, Armata anunța că o delegație MApN a participat la Forumul Industriei de Apărare NATO (NATO Summit Defence Industry Forum – NSDIF), „context în care au avut loc o serie de evenimente și ceremonii de semnare a unor memorandumuri de înțelegere privind proiecte și programe de cooperare multinațională”. 