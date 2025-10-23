Un milionar celebru care a jucat în premieră într-un film spune că majoritatea colegilor de platou pot fi înlocuiți: „Costă milioane de dolari”

Kevin O'Leary (stânga) alături de miliardarul american Mark Cuban la Gala Premiilor Emmy din 2024, unde au fost premiați pentru emisiunea TV „Shark Tank”, FOTO: Danny Moloshok / AP / Profimedia Images

Kevin O’Leary, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri în Statele Unite, încearcă să promoveze filmul „Marty Supreme” în care a jucat într-un stil tipic pentru el: pragmatic și orientat spre profit, scrie Variety. Investitorul și prezentatorul emisiunii „Shark Tank”, care își face debutul ca actor de film în lungmetrajul cu Timothée Chalamet, a sugerat că filme precum cel în care a jucat ar putea „economisi milioane de dolari” dacă ar înlocui figuranții umani cu dubluri generate de inteligență artificială (AI).

Într-un interviu acordat podcastului World of Travel al site-ului The Hill, O’Leary a vorbit despre propriile sale investiții în domeniul inteligenței artificiale, folosind „Marty Supreme” ca exemplu pentru a discuta despre potențialele aplicații ale acestei tehnologii în industria filmului.

„Aproape fiecare scenă avea până la 150 de figuranți. Oamenii aceia trebuie să stea treji 18 ore, complet costumați, în fundal. [Ei] nu apar neapărat în film, dar e nevoie de ei acolo, mișcându-se. Și totuși, costă milioane de dolari să faci asta”, a spus O’Leary. „De ce n-ai putea pur și simplu să pui agenți AI în locul lor? Pentru că ei nu sunt actorii principali. Sunt doar prezenți vizual în poveste. [Așa ai putea] economisi milioane de dolari, iar mai multe filme ar putea fi produse. Același regizor, în loc să cheltuiască 90 de milioane sau cât a cheltuit, ar fi putut să facă două filme cu 35 de milioane”, a declarat el.

Așa-zișii „agenți” A.I. sunt sisteme sau programe de inteligență artificială care pot acționa autonom sau semi-autonom pentru a completa cap-coadă anumite sarcini. Spre deosebire de un simplu chatbot sau un algoritm pasiv, un agent A.I. este proiectat să „facă lucruri” fără să i se transmită instrucțiuni la fiecare pas.

Milionarul a dat exemplul unei „actrițe” AI

O’Leary a adus apoi în discuție cazul lui Tilly Norwood, o „actriță” AI prezentată în septembrie care a stârnit vâlvă la Hollywood din cauza sugestiilor că ea ar putea fi folosită pentru a înlocui actori umani.

Sindicatul SAG-AFTRA a reacționat prompt, condamnând produsul aflat într-un stadiu incipient și afirmând că el „pune în pericol mijloacele de trai ale actorilor și devalorizează arta umană”.

În interviul acordat The Hill, O’Leary a greșit numele personajului, referindu-se la Tilly Norwood drept „Tilly Norwell”.

„Ea este 100% AI. Nu există. Dar este o actriță grozavă. Poate apărea la orice vârstă vrei. Nu are nevoie să mănânce, deci poate lucra 24 de ore pe zi. Sindicatul o ia razna”, a spus O’Leary.

„Aș susține, de dragul artei, că ar trebui permisă [inteligența artificială] în anumite cazuri. Un figurant este un exemplu foarte bun, pentru că nu poți face diferența”, a mai spus O’Leary. „Pui 100 de Tilly Norwell acolo și ești gata”, a insistat omul de afaceri cu o avere estimată de revista Fortune la 400 de milioane de dolari.

O’Leary a jucat într-un film cu Timothée Chalamet și Gwyneth Paltrow

Marty Supreme, filmul în care a jucat O’Leary, a beneficiat de un buget de producție de peste 60 de milioane de dolari, ceea ce îl face cel mai scump film produs vreodată de A24 – un studio renumit pentru filmele sale de succes produse cu bugete mici sau modeste după standardele Hollywood.

Printre producțiile sale sau filmele pe care le-a distribuit se numără Everything Everywhere All At Once, marele câștigător al Premiilor Oscar din 2023, The Whale, pelicula care i-a adus actorului Brendan Frasier primul său Premiu Oscar, Civil War, lungmetrajul care s-a bucurat de un succes peste așteptări în cinematografe anul trecut, A Different Man, titlul care i-a adus actorului român Sebastian Stan primul Glob de Aur din carieră, The Brutalist, peliculă pentru care Adrien Brody a câștigat al doilea său Premiu Oscar, și The Legend of Ochi, un lungmetraj filmat integral în România.

Povestea din noul film Marty Supreme se desfășoară în anii 1950 și îl are în rolul principal pe Timothée Chalamet, interpretând un tânăr talentat și extrem de ambițios în lumea tenisului de masă. Gwyneth Paltrow joacă rolul iubitei sale, iar O’Leary îl interpretează pe soțul personajului acesteia.

Filmul urmează să fie lansat în cinematografele din SUA în ziua de Crăciun și va putea fi văzut probabil și în România în perioada respectivă sau ceva mai târziu, întrucât nu are deocamdată un distribuitor internațional.