Un mort și doi răniți într-un atac cu cuțitul la Rotterdam. Suspectul a strigat: „Allahu Akbar”, spune presa olandeză

Potrivit relatărilor din presa olandeză, atacatorul și-a rănit prima victimă într-o parcare de sub podul Erasmus din Rotterdam, înainte de urca la nivelul străzii, unde a înjunghiat mortal o altă persoană. Martorii oculari au spus că suspectul avea asupra sa două cuțite mari și ataca persoane la întâmplare, scrie Associated Press.

O persoană a fost ucisă și o alta grav rănită într-un atac cu cuțitul, joi seara, în orașul olandez Rotterdam, a anunțat poliția. Poliția l-a arestat pe suspectul care a fost, de asemenea, rănit.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Wessel Stolle, a declarat că ofițerii investighează atacul care a avut loc în apropierea podului Erasmus. Stolle a declarat că nu există nicio informație imediată cu privire la un motiv, dar „analizăm toate scenariile posibile”.

Cotidianul olandez De Telegraaf, citând martori de la fața locului, a relatat că un bărbat a atacat oamenii la întâmplare cu două cuțite în timp ce striga „Allahu Akbar”, expresie arabă care înseamnă „Dumnezeu este mare”.

Stolle a declarat că poliția de la fața locului a auzit, de asemenea, că bărbatul a strigat fraza și că asta „face parte din anchetă”, scrie Associated Press.

Un martor ocular, instructor sportiv, Reniël Renato David Litecia, a declarat că l-a lovit pe atacator cu două bețe și că a reușit să ia cuțitele și să le arunce.

El a spus că inițial a crezut că este vorba despre o bătaie, „dar când am început să alerg în acea direcție am văzut că nu era o bătaie”. „Era un bărbat cu două cuțite lungi care înjunghia un alt tânăr și când am început să strig s-a întors și a început să se apropie de toți cei care erau în jurul lui”, a spus el.

O altă purtătoare de cuvânt a poliției, Kristel Arntz, a declarat că agresorul a atacat o persoană într-o parcare subterană și apoi o a doua victimă în apropierea unei terase aglomerate de lângă un capăt al podului care traversează râul New Maas.

Arntz a mai spus că este prea devreme în anchetă pentru a stabili un motiv.

„Am arestat un suspect, îl vom interoga. Vom analiza toate declarațiile martorilor și apoi vom vedea care a fost posibilul motiv”, a spus ea.

Identitatea victimelor și a suspectului nu a fost clarificată imediat.