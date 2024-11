Un pui de felină cu colți-pumnal, descoperit cu pielea și blana intactă, i-a uimit pe cercetători: „E ca și cum realitatea s-ar schimba”

Paleontologii au descoperit în premieră în Siberia un pui mumificat a unei feline cu colți-pumnal, cu blana și pielea intactă, o descoperire care a stârnit entuziasm în comunitatea științifică, relatează CNN.

Conservarea excepțională a mumiei a oferit prima imagine a aspectului acestor feline preistorice. Țesuturile sale moi dezvăluie indicii despre zonele unde mușchii erau cei mai dezvoltați și cum acest lucru ar fi putut influența stilul său de vânătoare.

Blana abundentă și carnea mumificată acopereau parțial cadavrul, iar fața, membrele anterioare și trunchiul erau aproape intacte, au arătat joi oamenii de știință în studiul publicat de revista Scientific Reports. Blana puiului, de culoare maro închis, era scurtă, dar foarte deasă, măsurând între 20 și 30 de milimetri în lungime.

De asemenea, era surprinzător de moale, a declarat autorul principal al studiului, Alexey V. Lopatin, membru al Academiei Ruse de Științe din Moscova și cercetător-șef și director al Institutului Paleontologic Borissiak din cadrul academiei.

