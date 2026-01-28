Una din țările nordice îi ademenește pe specialiștii din Silicon Valley sătui să lucreze peste program: „Ți se îngustează gândirea dacă doar muncești”

Finlanda intră în competiția globală pentru atragerea talentelor din tehnologie, țara nordică depunând eforturi pentru a atrage specialiști IT din străinătate, în special din Statele Unite. Scopul este atragerea inginerilor și cercetătorilor care lucrează în așa-zisul domeniu al „deep tech”, în special în ariile calculului cuantic, inteligenței artificiale și inovației în sănătate, relatează Business Insider.

Această inițiativă apare în contextul intensificării competiției globale pentru talente în domeniul AI și al dificultăților cu care se confruntă angajații din sectorul tech din SUA, precum concedierile, epuizarea profesională și complicațiile legate de obținerea vizelor. Sondajul anual al KPMG în rândul directorilor generali la nivel global a arătat că 70% dintre aceștia sunt îngrijorați de competiția pentru talentele în AI. Potrivit raportului BCG Talent Tracker 2024, SUA au rămas dominante la nivel mondial în atragerea talentelor din domeniul AI.

Însă, Finlanda o țară cu o populație de aproximativ 5,6 milioane de locuitori cunoscută deja pentru sectorul său tech, se poziționează ca un loc în care profesioniștii americani din tehnologie pot găsi un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală, fără a-și sacrifica cariera – un contrast notabil față de celebra cultură a muncii excesive din Silicon Valley, subliniază Business Insider.

„Desigur, pot exista zile lungi din când în când, dar [în Finlanda] faptul că nu poți lucra mai mult de o medie de 40 de ore pe săptămână este o valoare extrem de importantă și, în plus, protejată prin lege”, a declarat Laura Lindeman, șefa programului Work in Finland, pentru Business Insider.

Finlanda susține că inclusiv angajatorii săi pun preț pe timpul liber al salariaților

Lindeman afirmă că, chiar și în sectorul tech, atunci când oamenii pleacă de la muncă la finalul zilei, chiar pleacă. „În birouri e liniște”, spune ea cu referire la orele de seară. Lindeman afirmă de asemenea că angajatorii din Finlanda, desemnată din nou anul trecut drept cea mai fericită țară din lume, văd la rândul lor beneficiile faptului că angajații au o viață și în afara muncii și afirmă că opinia generală este că „ți se îngustează gândirea dacă doar muncești”.

Finlanda colaborează cu peste 30 de companii tech finlandeze și universități pentru a promova posturi vacante destinate lucrătorilor străini. O listă preliminară a locurilor de muncă promovate în cadrul programului include poziții la Oura Health (compania din spatele inelului de fitness Oura), firma de calcul cuantic QMill și Universitatea Aalto.

Lindeman afirmă că americanii interesați să lucreze în Finlanda ar trebui să ia în considerare contactarea directă a companiilor sau universităților, chiar dacă nu au publicate posturi vacante, deoarece unii angajatori sunt dispuși să creeze poziții pentru candidatul potrivit. Deși campania pune accent pe SUA, ea vizează și talente din India, Brazilia și alte părți ale Europei.

Odată ce candidații primesc o ofertă de muncă, pot aplica pentru o viză de specialist prin programul Fast Track al Finlandei. Solicitanții aprobați pot primi un permis de muncă și rezidență în doar două săptămâni, cu timpi de procesare care sunt, în medie, de aproximativ 10 zile, explică Lindeman. Finlanda oferă, de asemenea, programe de integrare pentru a ajuta noii veniți să se stabilească, iar soții sau soțiile lucrătorilor care dețin vize de specialist sunt eligibili pentru permise de muncă.

Numărul specialiștilor tech care se mută în țara nordică este deocamdată de ordinul zecilor în fiecare an

Datele guvernamentale sugerează că interesul din partea americanilor este deja în creștere. Finlanda a acordat 60 de permise de ședere pentru specialiști cetățenilor americani în 2024 și 85 în 2025, potrivit statisticilor privind imigrația din Finlanda. Numărul permiselor de ședere acordate cercetătorilor americani a crescut, de asemenea, de la 35 în 2024 la 46 în 2025.

Jordan Blake Banks, o americancă care s-a mutat în Finlanda în 2019 pentru a urma un program de masterat prin intermediul Programului Fulbright, a declarat pentru Business Insider că țara oferă numeroase beneficii, de la pădurile sale până la accentul pus pe echilibrul dintre muncă și viața personală. După finalizarea studiilor, Banks a rămas în Finlanda și, în cele din urmă, a obținut un loc de muncă ca consultant în sustenabilitate la Deloitte, în Helsinki.

„Ideea generală este că firma și colegii te respectă ca persoană și că poți avea timp liber și timp personal”, afirmă ea, adăugând că părinții pleacă în mod regulat de la muncă în timpul zilei pentru obligații familiale, fără a fi stigmatizați. Mulți finlandezi își iau, de asemenea, aproximativ o lună de concediu pe timpul verii, precum și timp liber iarna.

Unii angajați pot avea parte de un șoc cultural

Banks spune că salariile din Finlanda tind să fie mai mici decât cele din roluri comparabile din SUA, dar consideră că această diferență este compensată de serviciile esențiale mai accesibile, inclusiv asistența medicală, educația și îngrijirea copiilor.

Deși învățarea limbii finlandeze nu este necesară pentru a lucra în țară – Lindeman subliniază că engleza este utilizată pe scară largă în industria tech și că aproximativ 80% dintre finlandezi vorbesc fluent engleza – Banks afirmă că lipsa cunoașterii limbii poate fi izolantă în viața de zi cu zi.

Banks mai spune că o adaptare culturală legată de viața în Finlanda este faptul că oamenii tind să fie mai rezervați decât americanii. „Dacă vii dintr-o cultură foarte prietenoasă sau foarte caldă, cred că acest lucru poate fi un șoc”, a declarat aceasta.

FOTO: Kaspars Grinvalds / Dreamstime.com.