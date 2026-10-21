„Una dintre primele griji ale noilor stăpâni din Palatul Victoria”. Ioana Dogioiu, despre gestul lui Niculescu de a nu sta în capul mesei la prima ședință de guvern

Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a guvernului Ilie Bolojan, afirmă că „din 20 octombrie România nu mai are premier”, într-un atac la adresa PSD venit după prima ședință a cabinetului condus de Luca Niculescu, în care premierul nu a stat în capul mesei, ci s-a așezat printre miniștrii săi.

Marți seară, într-un gest aparent surprinzător, Luca Niculescu a stat la masa din sala de ședințe a guvernului printre miniştri şi nu în capătul mesei, cum au obișnuit predecesorii săi de la Palatul Victoria.

Ioana Dogioiu pare să critice însă gestul premierului Luca Niculescu şi spune că „scaunul din fruntea Guvernului nu mai există”, într-un mesaj publicat miercuri pe pagina ei de Facebook, în care trimite săgeți către PSD și către „adevăratul șef al guvernului”.

„Scaunul din fruntea guvernului nu mai există. A fost una dintre primele griji ale noilor stăpâni din Palatul Victoria să revină la aranjamentul din vremea lui Marcel Ciolacu: premierul printre miniștri, nu în capul mesei. Atunci se voia un mesaj populist despre democrație, pentru că premierul avea autoritatea șefului de partid. Era și viitorul președinte al României în capul multora”, a scris fosta purtătoare de cuvânt a guvernului Bolojan.

„Simbolistica e diferită”

„Acum simbolistica e diferită: diminuarea explicită a lui Luca Niculescu. Nu stă în capul mesei guvernului PSD. Este și dânsul acolo la masă, printre alții, pentru pozele de la începutul ședinței de guvern. Apoi va fi doar capul în care să spargă oalele după ce se va toci placa grelei moșteniri”, a continuat ea.

De asemenea, Dogioiu vorbește și despre prima ordonanță de guvern adoptată în ședința de marți seară a noului cabinet.

„O primă OUG la miez de noapte avea să formalizeze simbolistica. Adevăratul șef al guvernului este vicepremierul PSD care, oficial, nu putea să stea în capul mesei. Nu încă, cel puțin. Din 20 octombrie România nu mai are premier”, a încheiat ea.

Luni, Ioana Dogioiu și-a anunțat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului, în ziua în care liberalii care au fost numiți în funcții pe linie de partid au început să-și depună demisiile, după ce Ilie Bolojan le-a cerut acest lucru, dându-le termen până la finalul acestei săptămâni.

Solicitarea a venit în urma deciziei PNL de a merge în opoziție odată cu învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Atribuțiile lui Marian Neacșu în noul guvern

Vicepremierul Marian Neacșu, ministru al Afacerilor Interne, va coordona instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, stabilește prima Ordonanță de Urgență adoptată de Guvernul Luca Niculescu.

Marian Neacșu, lider influent în PSD, este ministru de Interne, dar și singurul viceprim-ministru în Cabinetul condus de Luca Niculescu, care a avut prima ședință de guvern marți seară, după votul de învestitură din Parlament și după ce a depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan.

Prima ordonanță de urgență adoptată de Guvernul Niculescu prevede că vicepremierul Marian Neacșu va coordona „instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”.

El va avea și o echipă proprie de lucru, „structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului”, din care vor face parte un consilier de stat și doi secretari de stat. Ei voi fi propuși de Marian Neacșu și validați de Luca Niculescu.

Un fost președinte l-a criticat pe Niculescu pentru gestul lui

Traian Băsescu a criticat decizia premierului Luca Niculescu de a se aşeza între miniştri în prima şedinţă de Guvern, fostul președinte susţinând că acesta „se amestecă cu gloata” şi amintind că „şeful de asta e şef, să stea în capul mesei, nu amestecat acolo”.

„S-a aşezat cu gloata! În loc să stea în capul mesei, s-a aşezat lângă miniştri, adică un populism ieftin. Gândiţi-vă că cei din stânga lui nu îl văd când vorbeşte, poate pentru ei o să fie un fel de Tutankamon aşa, care îl aud în microfoane că vorbeşte, dar nu îl văd, pentru că e lung şirul. Asta o dată. În al doilea rând, nu-i vede el, el va vorbi cu miniştrii din stânga lui fără să îi vadă. Şeful de asta e şef, să stea în capul mesei, nu amestecat acolo”, a afirmat Băsescu, marţi seară, la B1 Tv, după apariţia imaginilor din prima şedinţă de Guvern.

Fostul președinte a amintit că la unele şedinţe ale Executivului vin şi secretari de stat.

„Gândiţi-vă că la unele şedinţe vin mulţi secretari de stat. Se amestecă premierul între secretarii de stat, ştiţi, la şedinţa de guvern”, a mai spus Traian Băsescu, potrivit News.ro.

Imaginile de la prima şedinţă după învestirea noului Guvern, care a avut loc marţi seară, îl arată pe premierul Luca Niculescu stând între miniştri, avându-l la dreapta pe vicepremierul Marian Neacşu.

Locul care în mod tradiţional era ocupat de şeful Executivului, în sala de şedinţe de la Palatul Victoria, a rămas gol la prima reuniune a cabinetului Niculescu.

