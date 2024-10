Una din cele mai importante publicații din Ucraina acuză administrația Zelenski de presiuni și încercare de influențare a politicii editoriale

Ukrainska Pravda (UP), unul dintre cele mai mari site-uri media de știri din Ucraina, a declarat miercuri, 9 octombrie, că „presiunea continuă și sistematică” din partea administrației președintelui ucrainean amenință activitatea postului și reprezintă o încercare de „a ne influența politica editorială”.

Într-o declarație publicată pe site-ul său, UP a afirmat că funcționarilor li se ordonă să nu comunice cu jurnaliștii UP, acestora li se refuză accesul la evenimente oficiale, iar companiile sunt supuse unor presiuni pentru a înceta publicitatea pe site-ul publicației și pentru a nu sponsoriza evenimentele organizate de UP.

Publicația dezvăluie, de asemenea, o discuție aprinsă între jurnalistul UP Roman Kravets și președintele Volodimir Zelenski în timpul unei conferințe de presă recente, în care Zelenski a pus la îndoială independența editorială a UP.

„Aceste și alte semnale nepublice indică încercări de a ne influența politica editorială”, se menționează în declarație.

„Este deosebit de revoltător să realizăm că acest lucru (vine) în timpul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, când lupta noastră comună atât pentru supraviețuire, cât și pentru valorile democratice este extrem de necesară”, mai spune publicația.

Declarația a precizat că, de acum înainte, orice încercare a administrației prezidențiale de a face presiuni asupra UP va fi făcută publică.

„Fiecare astfel de încercare nu face decât să consolideze motivația noastră de a expune corupția și managementul ineficient în eșaloanele superioare ale puterii”, se arată în declarație.

Kyiv Independent a contactat biroul președintelui pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns până la momentul publicării.

Libertatea presei, o problemă veche

Mass-media independentă din Ucraina a făcut pași mari de la Revoluția EuroMaidan din 2014, dar au apărut îngrijorări de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei.

În iunie, Reporteri fără Frontiere (RSF) a indicat „micșorarea” libertății presei în Ucraina, subliniind un „declin îngrijorător” în ceea ce privește sprijinul și respectul pentru autonomia mass-media și creșterea presiunii din partea statului sau a altor actori politici din interiorul Ucrainei. Declarația a venit la o lună după ce indicele anual al libertății presei publicat de RSF a arătat că Ucraina a crescut comparativ cu anul trecut.

Kyiv Independent a relatat, în luna iulie, că presa ucraineană se confruntă încă cu diferite forme de presiune din partea autorităților, potrivit editorilor ucraineni și organizațiilor de supraveghere a libertății presei, la câteva luni după ce atacurile asupra jurnaliștilor de investigație au provocat un val de proteste și condamnări publice.

„Ne-am confruntat adesea cu presiuni în activitatea noastră. Dar ultima dată când ne-am confruntat cu astfel de restricții economice a fost în timpul președinției lui (Leonid) Kuchma”, a declarat Sevgil Musaieva, redactor-șef al UP, pentru Kyiv Independent pe 9 octombrie, referindu-se la președintele Ucrainei din perioada 1994-2005.

De la înființarea sa în 2000, doi jurnaliști UP au fost uciși: co-fondatorul Georgiy Gongadze și redactorul șef Pavel Sheremet.

Gongadze, care îl critica pe președintele de atunci Kuchma, a fost răpit pe 16 septembrie 2000. Două luni mai târziu, corpul său decapitat a fost găsit într-o pădure, la aproximativ 70 de kilometri de Kiev.

Sheremet, născut în Belarus, a fost aruncat în aer în mașina sa în centrul Kievului pe 20 iulie 2016.

Musaieva a subliniat importanța de a face publice presiunile cu care se confruntă UP și a făcut apel la publicul internațional să ia notă.

„Ucraina trebuie să rămână o democrație, iar libertatea de exprimare este una dintre cele mai importante valori într-o societate liberă”, a spus ea.