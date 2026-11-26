Când marile reviste din zona divertismentului și-au publicat la sfârșitul anului trecut listele cu cele mai așteptate seriale în 2026, unul dintre numele omniprezente a fost „Blade Runner 2099”. Acum însă, după ce serialul a fost lansat în streaming, opiniile par mai degrabă împărțite cu privire la calitatea sa.

Pentru fanii genului S.F., motivul evident de entuziasm este că serialul continuă povestea francizei de filme „Blade Runner”, creată de apreciatul regizor britanic Ridley Scott odată cu filmul omonim din 1982, și reluată apoi, decenii mai târziu, cu lungmetrajul „Blade Runner 2049”.

Bazată pe romanul „Visează androizii oi electrice?” al scriitorului american Philip K. Dick, prima adaptare cinematografică cu Harrison Ford în rolul principal a ajuns să fie considerată un titlu fanion al cinematografiei S.F. Continuarea din 2017 a fost regizată de Denis Villeneuve, creatorul filmelor „Dune”, Ford reluându-și rolul din lungmetrajul original într-o distribuție căreia i s-au alăturat Ryan Gosling, Ana de Armas și Jared Leto.

Noul lungmetraj a fost primit călduros atât de către fani, cât și criticii de film. „Blade Runner 2049” are o notă medie de 8 / 10 pe IMDB și o rată a aprobării din partea criticilor de 88% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

În ceea ce privește serialul lansat în streaming miercurea aceasta pe Amazon Prime Video, chiar titlul său sugerează că acesta respectă tradiția francizei S.F.: noua poveste se desfășoară la 50 de ani după evenimentele din „Blade Runner 2049”, într-un Los Angeles renăscut.

Despre ce este serialul „Blade Runner 2099”

Cora, o fugară, își asumă o ultimă identitate, aceea de Vânătoare de recompense (Blade Runner), și este nevoită să facă echipă cu Olwen, o replicantă aflată în pragul morții, pentru a vâna un fugar care ascunde un adevăr capabil să ducă la prăbușirea orașului.

Potrivit producătoarei coordonatoare a serialului, „Blade Runner 2099” explorează ce se întâmplă atunci când timpul nostru, ca specie, se apropie de sfârșit. „Acțiunea are loc la 50 de ani după 2049 și am vești proaste. S-a întâmplat ce era mai rău. Răscoala replicanților, care mocnea în filmele anterioare, a avut loc, iar oamenii au pierdut”, a dezvăluit aceasta la New York.

Amazon Prime Video i-a încredințat serialul Silkăi Luisa, o cineastă mai puțin cunoscută publicului larg. Ea este atât creatoare, cât și producătoare coordonatoare a „Blade Runner 2099”. Directorii platformei de streaming au mizat pe aceasta după ce ea a fost în spatele seriei S.F. „Shining Girls”, pe care a realizat-o pentru Apple TV. Ea a fost de asemenea scenaristă pentru „Halo”, un alt serial S.F., produs de Paramount+.

La fel ca în cazul serialului „Alien: Earth” de anul trecut, Ridley Scott este de data aceasta doar producător executiv al noii serii „Blade Runner”.

O actriță premiată cu Oscar, în prim-plan în noul serial

Pe lângă greutatea francizei „Blade Runner” și implicarea lui Ridley Scott în noul serial, chiar dacă doar ca producător executiv, un alt lucru care a stârnit entuziasmul și a făcut ca „Blade Runner 2099” să fie inclus pe listele celor mai așteptate serii ale acestui an poate fi văzut în trailer.

Cele două roluri principale sunt interpretate de Michelle Yeoh, premiată în 2023 cu Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal pentru un alt film S.F. de mare succes („Everything Everywhere All at Once”) și Hunter Schafer, considerată una dintre stelele în ascensiune ale Hollywood după ce a jucat în apreciatul serial „Euphoria” realizat de HBO.

Serialul respectiv a lansat carierele mai multor actori din noua generație de la Hollywood, printre care Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney și Maude Apatow.

În ceea ce privește noul serial „Blade Runner”, toate cele 8 episoade ale acestuia au fost lansate miercuri, 25 noiembrie, în streaming pe Amazon Prime Video.

Silka Luisa, numele din spatele noului serial „Blade Runner 2099”, FOTO: Lounis Tiar / Avalon / Profimedia

Serialul „Blade Runner” n-a avut parte de recepția așteptată

În pofida entuziasmului uriaș privind serialul, recenziile criticilor de film arată că acesta este mai degrabă unul diviziv.

De exemplu, una dintre recenziile publicate de revista The Verge notează că acesta „păstrează în același timp autenticitatea filmelor, cât și le dezvoltă în moduri inedite, dezvăluindu-ți aspecte ale acestui univers care până acum doar fuseseră sugerate”. „Fiți cu ochii în patru și veți fi răsplătiți cu o lume la fel de bogată în detalii pe cât este de tulburătoare. Iar din punct de vedere vizual, arată spectaculos”, scrie și The Telegraph.

De altfel, aspectul vizual al serialului pare a fi unul dintre puținele lucruri asupra cărora criticii se pun de acord. „Blade Runner 2099” arată superb.

În ceea ce privește alte aspecte, unele recenzii sunt mai puțin măgulitoare. Revista Time notează că serialul „are o suprafață superbă, fără un suflet uman”, în timp ce IGN scrie că acesta „se transformă foarte repede într-o experiență anevoioasă, lăsându-ți, cu fiecare episod care trece, tot mai pregnant impresia că serialul se prăbușește peste tine, sufocându-te asemenea mulțimilor imense și năpăstuite din Los Angeles-ul său futurist”.

Per total, serialul „Blade Runner 2099” are o rată a aprobării de 69% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, undeva în zona mediocră. Site-ul Metacritic, care realizează o medie ponderată, îi acordă un rating de 65 / 100 în baza unui număr mai mic de recenzii.

Însă marea bătaie de cap pentru producători și Amazon Prime Video este pe IMDb, unde serialul are din partea publicului larg doar nota 5,5 / 10. Totuși, trebuie precizat că aproape 28% din voturi sunt cu note de 1, ceea ce sugerează că seria a fost ținta unei campanii de „bombardare” cu recenzii negative de către fanii nemulțumiți.