Unul dintre headlinerii de la Electric Castle 2024 și-a anulat concertul. Ce motiv a invocat trupa

Trupa Queens of the Stone Age, una dintre cele mai așteptate trupe de la festivalul Electric Castle, a anunțat că anulează cele opt show-uri pe care le aveau de susținut în Europa în luna aceasta.

,,Am făcut tot posibilul pentru a depăși momentul și pentru a cânta pentru voi, dar nu mai este o opțiune să continuăm. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient și vă împărtășim frustrarea și dezamăgirea”, este mesajul prin care trupa anunță anularea concertelor.

Trupa a explicat că motivul anulării îl reprezintă problemele de sănătate ale lui Josh Homme, pentru care solistul trupei rock trebuie să se întoarcă în Statele Unite ca să se opereze.

Anunțul a fost confirmat și de organizatorii festivalului românesc, care i-au asigurat pe participanți că cei care veneau special pentru a participa la concertul trupei americane își vor putea recupera banii.

Queens of the Stone Age urma să concerteze în a patra zi a festivalului de la Bonțida, județul Cluj, iar toate biletele nefolosite pentru ziua de sâmbătă, 20 iulie, pot fi rambursate în urma unei cereri trimise pe mail către organizatori în săptămâna de după cea în care se desfășoară festivalul.

Queens of the Stone Age este o trupă americană de rock fondată în 1996 în Palm Desert, California, de Josh Homme, care este chitarist și vocalist principal al trupei. Formația este cunoscută pentru stilul care combină elemente de rock alternativ, stoner rock și hard rock.

De-a lungul carierei sale, trupa a adunat opt premii Grammy, două dintre acestea fiind câștigate la secțiunea ,,Best Hard Rock Performance” pentru cele mai cunoscute piese: ,,No one knows”, în anul 2003, și ,,Go with the flow”, în anul 2004.

Electric Castle ajunge anul acesta la cea de-a zecea ediție a festivalului și se va desfășura în perioada 17-21 iulie. Printre trupele care vor urca pe scenă se numără Massive Attack, Bring Me the Horizon, dar și artiști precum Sean Paul și Rema.