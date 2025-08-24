Unul dintre liderii Europei, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri”

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, alături de liderii europeni și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Casa Albă din Washington, DC, SUA, pe 18 august 2025. Credit line: Daniel Torok/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Poziţia Rusiei continuă să îngreuneze ajungerea la un acord de pace în Ucraina, a declarat unul dintre liderii europeni care a participat, alături de Volodimir Zelenski și Donald Trump, la întâlnire crucială de săptămâna trecută de la Casa Albă.

„Da, am făcut primii paşi. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcţia corectă”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, la un congres al partidului Uniunea Creştin-Democrată (CDU) din Germania, potrivit Kyiv Idependent, citat de News.ro.

El a mai spus că poziţia Moscovei continuă să îngreuneze ajungerea la un acord de pace, descriind procesul ca fiind o sarcină „dificilă”.

„Conducerea Germaniei şi a Uniunii Europene nu a depus încă mai multe eforturi diplomatice decât în ultimele trei săptămâni”, a afirmat Merz, care a subliniat că s-au înregistrat progrese în trecut. „Să nu spună nimeni astăzi că discutăm doar despre livrări de arme”, a adăugat el, în timp ce Ucraina şi aliaţii săi lucrează la garanţii de securitate.

Întrevederea Zelenski-Putin, sub semnul întrebării

Donald Trump a stabilit joi un termen de două săptămâni pentru evaluarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, în contextul în care președintele SUA își intensifică eforturile pentru a media încetarea războiului.

„Aș spune că în două săptămâni vom ști ce se va întâmpla”, a declarat el într-un interviu telefonic, când a fost întrebat despre șansele unui acord de pace.

Liderul american s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august, iar câteva zile mai târziu s-a întâlnit cu preşedintele Volodimir Zelenski alături de liderii europeni la Washington.

Președintele SUA a declarat că intenţionează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski şi Putin, urmată de o întâlnire trilaterală între cei trei lideri, dacă discuţiile vor decurge bine.

Volodimir Zelenski a declarat pe 18 august că va discuta direct cu Vladimir Putin despre teritoriu în cadrul unor potenţiale negocieri de pace, întrucât Ucraina solicită negocieri necondiţionate.

Vineri, Zelenski a spus că Rusia face tot ce poate pentru a nu avea loc o întâlnire între el și omologul său de la Kremlin și i-a îndemnat pe aliații Kievului să introducă noi sancțiuni în cazul în care Moscova nu arată niciun interes pentru pace.

Tot vineri, 22 august, ministrul rus al afacerilor externe a declarat „nu este planificată nicio întâlnire” între președinții Rusiei și Ucrainei.