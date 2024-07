„Văduva neagră” Scarlett Johansson spune că șeful OpenAI ar putea juca într-un film, „poate cu un braț robotic”

Actrița americană Scarlett Johansson crede că Sam Altman, CEO-ul companiei OpenAI, ar fi un antagonist convingător pentru un film Marvel, relatează Business Insider.

„Cred că ar fi – poate cu un braț robotic”, a declarat actrița în vârstă de 39 de ani după ce a fost întrebată explicit despre acest lucru într-un interviu acordat The New York Times.

Johansson, care joacă rolul Natașei Romanoff / „Văduva neagră” în filmele Universului Cinematografic Marvel, a fost întrebată despre acest lucru după ce a vorbit din nou despre disputa pe care a avut-o cu Altman și OpenAI cu câteva luni în urmă.

OpenAI a lansat pe 13 mai GPT-4o, noul său model de inteligență artificială care, printre altele, permite utilizatorilor să comunice vocal cu chatbot-ul în cadrul unor conversații fluide.

Mai mulți utilizatori ai GPT-4o au remarcat însă că una dintre vocile folosite pentru noul instrument seamănă izbitor cu cea a lui Scarlett Johansson. Actrița a dezvăluit după aceea că Sam Altman a sunat-o personal de două ori să încerce să o convingă să își ofere vocea pentru chatbot, dar că ea a refuzat de fiecare dată.

Scarlett Johansson, „furioasă” din cauza lui Altman și OpenAI

„Când am auzit demonstrația lansată am fost șocată, furioasă și nu mi-a venit să cred că dl Altman va viza o voce care seamănă atât de mult cu a mea întrucât nici prietenii mei apropiați și site-urile de știri nu le pot diferenția”, a declarat actrița într-un comunicat publicat pe 20 mai.

Ea a subliniat că Altman o contactase iar cu „doar două zile” înainte de lansarea ChatGPT 4.o și că a refuzat și atunci oferta. În noiembrie anul trecut Johansson a dat în judecată o altă aplicație de inteligență artificială care i-a folosit asemănarea fără permisiune într-o reclamă.

OpenAI a anunțat pe 21 mai că va renunța la vocea „Sky”, cea acuzată că o imită pe a lui Johansson, pentru ChatGPT, declarând însă că ea nu a fost creată cu acest gând.

OpenAI a susținut de asemenea că echipa responsabilă de dezvoltarea vocilor nu a intenționat niciodată ca „Sky” să amintească de Johansson și că faptul că Altman a vorbit personal cu ea e doar o coincidență nefericită datorată faptului că el nu era ținut la curent cu detaliile acestui proiect la care s-a lucrat în mare secret.

O analiză independentă publicată de The Washington Post pe 23 mai a susținut versiunea celor de la OpenAI.

Johansson a acordat interviul celor de la NYT pentru a-și promova noul film Fly Me to the Moon, o comedie romantică în care joacă alături de Channing Tatum. Însă lungmetrajul nu i-a impresionat pe spectatori într-un weekend în care noul film al lui Nicolas Cage a atras toate privirile.

