Filmul de Oscar despre asasinarea unui președinte american / Emilia Clarke va juca într-un nou serial de top / Netflix demonstrează că Eddie Murphy nu e „expirat”

​​Un film de Oscar cu o distribuție stelară revine în atenție după tentativa de asasinare a lui Donald Trump, Emilia Clarke din „Game of Thrones” va juca într-un nou serial de top, în timp ce ultimul film al lui Eddie Murphy face furori pe Netflix. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți afla ce se mai întâmplă cu filmul de suflet al lui Kevin Costner, ce mai spune scriitorul George R.R. Martin despre îndelung așteptata sa carte „The Winds of Winter” și când apar pe Max și Disney+ noile seriale „Rick and Morty: Anime”, respectiv „Agatha All Along”.

Filmul de Oscar despre asasinarea unui președinte american

Tentativa de asasinare a fostului președinte american Donald Trump la un miting electoral a readus în atenția publică istoria violenței politice din Statele Unite, nu mai puțin de 4 președinți americani fiind asasinați în funcție: Lincoln (1865), James A. Garfield (1881), William McKinley (1991) și John F. Kennedy (1963). Lista tentativelor de asasinare e mult mai lungă și alți doi președinți au fost răniți.

Este vorba de Theodore Roosevelt (1912) și Ronald Reagan (1981). Roosevelt, la fel ca Trump, a fost ținta unei tentative de asasinat în timp ce-și făcea campanie pentru un nou mandat. Însă nicio altă tentativă de asasinat nu a captivat atenția publică americană decât cea reușită împotriva lui Kennedy la începutul anilor 1960. Ea a fost și subiectul unei ecranizări celebre în filmul JFK din 1991.

Regizat de controversatul Oliver Stone și cu o distribuție care include nume ca Kevin Costner, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Joe Pesci, Donald Sutherland sau Walther Matthau, filmul examinează evenimentele care au condus la asasinarea lui John F. Kennedy în 1963 și presupusa mușamalizare văzută de fostul procuror Jim Garrison (jucat de Costner).

Filmul a obținut nu mai puțin de 8 nominalizări la Gala Premiilor Oscar din anul următor, inclusiv pentru cel mai bun film, regizor, actor într-un rol secundar (pentru Tommy Lee Jones) și cel mai bun scenariu adaptat. Considerat marele favorit al Oscarurilor din 1992, JFK avea să meargă acasă în cele din urmă cu doar două premii: pentru cea mai bună imagine și cea mai bună editare de film.

Acest lucru s-a datorat concurenței puternice din partea lungmetrajului Silence of the Lambs („Tăcerea mieilor”), care și-a adjudecat Oscarul pentru cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal (Sir Antony Hopkins) și cel mai bun regizor (Jonathan Demme). Însă unii analiști au considerat de asemenea că industria cinematografică americană nu a vrut să îl premieze pe Stone pentru filmul său.

De exemplu, premiul pentru categoria la care a fost nominalizat Tommy Lee Jones i-a fost decernat actorului Jack Palance pentru rolul din City Slickers, o comedie western aproape uitată în ziua de azi. Presupusul boicot s-ar fi datorat faptului că filmul lui Stone e unul care merge pe pista conspiraționistă vizavi de asasinat, cu asasinul Lee Harvey Oswald (Oldman) fiind prezentat ca un țap ispășitor.

Saga western al lui Kevin Costner chiar nu se simte prea bine

Apropo de filme western și Kevin Costner, Horizon: An American Saga, seria de lungmetraje pentru care actorul american în vârstă de 69 de ani a investit o parte bună din averea sa pentru a o aduce pe marile ecrane, continuă să aibă probleme. Chapter One, primul dintre filmele planificate, a debutat în cinematografele nord-americane și din alte țări la finele lunii trecute cu încasări dezastruoase.

Încasările cu mult sub așteptări au convins acum Territory Pictures, studioul prin care Costner a produs filmul în care joacă, e scenarist și regizor, și New Line Cinema, distribuitorul său din SUA, să amâne lansarea în cinematografe al celui de-al doilea film numit simplu Chapter Two („Capitolul doi”). Al doilea lungmetraj a fost filmat anul trecut, la doar câteva luni după încheierea filmărilor pentru primul.

Chapter Two trebuia să fie lansat în cinematografele de pe piața internă din America de Nord în data de 16 august, însă data premierei a fost amânată acum pe termen nelimitat, după cum relatează Deadline. Producătorii speră ca lansarea în streaming a primului film pe Max (încă nu avem o dată confirmată oficial) va convinge spectatorii să meargă în cinematografe să vadă Chapter Two.

Emilia Clarke va juca într-un nou serial de top

Revista Variety a dezvăluit în exclusivitate zilele trecute că actrița britanică în vârstă de 37 de ani a fost cooptată la bord de studioul Amazon MGM pentru a juca unul din rolurile principale din Criminal, un viitor serial bazat pe seria de romane grafice populare scrise de americanul Ed Brubaker și desenate de britanicul Sean Phillips. Clarke o va juca o bandită înarmată numită Mallory.

Personajul ei e descris de Amazon ca fiind „la fel de rapid cu o armă cum e ca istețime”. Mallory este „o femeie pe muchie, trăind de partea greșită a legii și ascunzând secrete care o vor duce pe ea și întreaga ei echipă în zona pericolului”, ne mai spune descrierea. Cu alte cuvinte, vom avea un serial de tip Ocean’s Eleven iar Amazon mai promite „un univers interconectat de povești infracționale”.

Amazon MGM nu a dezvăluit deocamdată prea multe detalii despre serialul produs pentru a fi lansat în streaming pe Prime Video, însă e știut că romanele grafice pe care el se va baza au luat clișeele genului polițist și le-au transpus într-o notă ceva mai realistă. Mai știm însă că Brubaker a fost luat la bord ca showrunner alături de producătorul Jordan Harper (The Mentalist, Gotham, Hightown).

O altă necunoscută e momentam data de lansare. Știm în schimb că distribuția va include nume ca Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes, Adria Arjona, Logan Browning, Kadeem Hardison, Pat Healy, Taylor Sele, Gus Halper, Michael Xavier și Dominic Burgess. Rezumând, Amazon va aloca probabil Criminal un buget generos, după ce a spart pușculița să facă cel mai scump serial produs vreodată.

Pentru Emilia Clarke Criminal va marca abia al doilea său rol major într-un serial de la încheierea Game of Thrones în 2019, celălalt fiind în miniseria Marvel Secret Invasion difuzată de Disney+. Deși rolul lui Daenerys Targaryen a făcut-o una dintre cele mai căutate actrițe de la Hollywood, ea nu a prea jucat nici în filme importante în ultimii 5 ani din cauza problemelor grave de sănătate cu care s-a confruntat.

Emilia Clarke în serialul „Game of Thrones”, FOTO: RUBA / Backgrid UK / Profimedia

George R.R. Martin face noi promisiuni pentru romanul „The Winds of Winter”

Dacă tot am adus vorba de Game of Thrones, George R.R. Martin a dezvăluit într-o postare făcută joi pe blogul său că The Winds of Winter, romanul său din saga A Songe of Ice and Fire pe care fanii îl așteaptă de mai bine de un deceniu, va explica natura relației dintre dragoni și personajele umane din cărțile sale, ca de exemplu Daenerys. El intenționează să facă asta și în alte două cărți viitoare:

„Ei se împreunează cu oameni… unii oameni.. Și de ce și cum se întâmplă asta și cum s-a ajuns la acest lucru vor fi în cele din urmă dezvăluite mai detaliat în The Winds of Winter și A Dream of Spring și unele în Blood and Fire (…) La fel ca lupii și urșii și leii, dragonii pot fi instruiți, dar niciodată îmblânziți în totalitate. Ei vor fi întotdeauna periculoși. Unii sunt mai sălbatici și încăpățânați decât alții”.

A Dream of Spring e cartea cu care R.R. Martin intenționează să încheie saga A Song of Ice and Fire, după The Winds of Winter, în timp ce Blood and Fire e romanul pe care se bazează noul serial House of the Dragon. Martin plănuiește să scrie un al doilea volum pentru această poveste apărută în librării în 2018. El nu a oferit însă nicio actualizare despre când ar putea termina The Winds of Winter.

Asta fiindcă postarea sa nu a fost despre cartea respectivă, ci un „rant” despre istoria reprezentării dragonilor în literatură pentru a se plânge că producătorii House of The Dragon au venit cu un sigiliu în care dragonii au 4 picioare, în loc de 2 (?!). Martin anunțase în octombrie 2022 că The Winds of Winter e pe trei sferturi scrisă, înainte de a dezvălui în noiembrie anul trecut că n-a mai lucrat deloc la ea.

George R.R. Martin, FOTO: Evan Agostini / AP / Profimedia

Serialul anime „Rick and Morty” apare luna viitoare

Până când viitorul roman al lui Martin va avea parte în cele din urmă de propriul său serial pe HBO, conglometarul Warner Bros. Discovery din care face parte televiziunea americană a anunțat vineri data de lansare a Rick and Morty: Anime, serialul său în stilul japonez anime inspirat de seria animată foarte populară produsă de Adult Swim. Noua serie urmează să apară pe Max în data de 16 august.

Adult Swim, televiziune ce face la rândul ei parte din gigantul Warner Bros. Discovery, testase deja între 2020 și 2021 ideea unui serial anime Rick and Morty cu 5 episoade de sine stătătoare, dar foarte scurte (de sub 10 minute). Noua serie va fi însă acum una standard, cu episoade de durata standard de aproximativ 20 de minute. Seria va avea în total 10 de episoade, lansate săptămânal.

Max va difuza în streaming Rick and Morty: Anime în două variante: originalul în japoneză și o versiune dublată în engleză. Descrierea oficială vorbește de Rick „care se relaxează într-o pseudo-lume între multiversuri”, Summer care „o ajută pe Space Beth să lupte împotriva Federației Galactice malefice”, în timp ce Morty „se îndrăgostește de o fată misterioasă care se întâmplă să fie o ființă atemporală”.

Netflix demonstrează că Eddie Murphy nu e „expirat”

Dacă pentru Kevin Costner ultimele zile nu au fost prea faste, nu același lucru se poate spune și despre un alt veteran al Hollywood-ului: Eddie Murphy. Netflix a publicat săptămâna aceasta datele de vizionare privind cele mai populare filme și seriale ale sale iar Beverly Hills Cop: Axel F, noul film cu Murphy întorcându-se după 30 de ani în rolul detectivului Axel Foley, tronează pe poziția întâi.

Cu 80.700.000 de ore de vizionare în perioada 1-7 iulie (datele Netflix vin cu un decalaj de o săptămână) Axel F a avut cea mai puternică premieră a oricărui film lansat de Netflix anul acesta, indiferent că e vorba de producții în limba engleză sau lungmetraje străine. Sigur, a fost ajutat și de faptul că, spre deosebire de alte filme în care Netflix își pune mari speranțe, a fost lansat miercuri (3 iulie), nu vineri.

Asta i-a permis să aibă în săptămâna sa de debut mai multe ore de vizionare decât alte filme ale Netflix, însă succesul său nu e explicat doar de acest lucru. Datele pe tot anul arată că noul lungmetraj Beverly Hills Cop are cele mai multe ore de vizionare pentru orice săptămână din 2024, cu o singură excepție: 11-17 martie, când Damsel cu Millie Bobby Brown a strâns peste 93 de milioane de ore.

La fel ca Kevin Costner, Murphy a fost cu ani în urmă unul dintre cei mai căutați și bine plătiți actori de la Hollywood, însă cariera sa a intrat pe o pantă descendentă în ultimul deceniu pe măsură ce gusturile publicului s-au mai schimbat și o generație de actori mai tineri și-a făcut loc la Hollywood. Între 2016 și 2019 Murphy a avut chiar o perioadă în care nu a jucat în niciun film sau serial.

El și-a făcut de atunci revenirea în filme produse pentru a fi lansate pe Netflix (Dolemite Is My Name și You People) sau Amazon Prime (Coming 2 America și Candy Cane Lane). Mă rog, Coming 2 America trebuia să apară în cinematografe, dar a fost lansat în streaming din cauza pandemiei. Cred că succesul noului Beverly Hills Cop demonstrează clar că Murphy nu e „expirat” și încă e îndrăgit de spectatori.

Disney ne propune un serial Marvel mai altfel

​Nu vreau să fiu acuzat de favoritisme așa că, dacă am inclus în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta vești de la Netflix, Amazon Prime și HBO, hai să vedem și o știre de la Disney+, care a anunțat mai devreme în cursul săptămânii că noul său serial Marvel Agatha All Along („Agatha – De la bun început”) va avea premiera în data de 18 septembrie (19 în România, din cauza diferenței de fus orar).

Agatha All Along se va învârti în jurul Agathei Harkness, personaj cunoscut fanilor Universului Cinematografic Marvel din WandaVision, chiar primul serial produs de Disney și Marvel, dacă nu mă înșeală memoria. „În Agatha – De la bun început, vestita Agatha Harkness este la pământ, lipsită de putere, după ce un adolescent gotic suspicios o ajută să scape de o vrajă deviată”, spune descrierea oficială.

Nu mai includ și restul că mi se pare edificator trailerul pentru serial lansat de Disney+ tot săptămâna aceasta. Ce mi se pare interesant e că Disney+ vine cu un nou serial din universul mai larg cu supereroi, deși chiar CEO-ul Bob Iger a admis anul trecut că s-a cam exagerat cu ele. Dar mai interesant decât atât mi se pare trailerul, care pare destul de „horror” pentru o producție originală Disney, chiar dacă ea e una Marvel:

