Venezuela pune în libertate un „număr important” de deținuți politici, inclusiv străini. „Un gest de pace”

Un număr important de deținuți din motive politice, inclusiv străini închiși în Venezuela, au fost puși în libertate, a anunțat joi președintele parlamentului de la Caracas, fără a oferi alte detalii, transmit agențiile internaționale, citate de Agerpres.

„În scopul favorizării coexistenței pașnice, guvernul bolivarian și instituțiile statului au decis să elibereze un număr important de persoane venezuelene și străine”, a declarat Jorge Rodriguez.

„Aceste procese de punere în libertate sunt în desfășurare”, a precizat Rodriguez, într-o declarație de presă făcută la Adunarea Națională.

Oficialul de la Caracas a precizat că este vorba despre un gest de pace și o măsură unilaterală, care nu a fost convenită cu alte părți.

Șeful legislativului venezuelean, Jorge Rodriguez, este fratele președintei interimare Delcy Rodriguez, fosta vicepreședintă, care a preluat conducerea țării după capturarea președintelui Nicolas Maduro în urma unei operațiuni militare desfășurate de SUA la Caracas weekendul trecut.