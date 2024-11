Veverița „Peanut”, eutanasiată de autoritățile americane, a ajuns subiect de polemici înaintea alegerilor prezidențiale

„Peanut”, o veveriță celebră în SUA datorită înregistrărilor video publicate cu ea pe Instagram, a ajuns în centrul dezbaterii politice pentru alegerile prezidențiale după ce a fost eutanasiată de autorități, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Acelaşi guvern, căruia nu-i pasă de sute de mii de imigranţi ilegali criminali care vin în ţara noastră, nu vrea să avem animale de companie”, a declarat duminica trecută candidatul republican la vicepreşedinţie J.D. Vance, la un miting în Carolina de Nord, adăugând că Trump este „furios” din cauza celor întâmplate.

Pentru că oficialii fuseseră anunţaţi că există o locuinţă potenţial nesigură, Departamentul pentru Conservarea Mediului din New York (DEC) a declarat că a confiscat veveriţa pe nume Peanut (n.r. Alună) pe care în cele din urmă a şi eutanasiat-o – împreună cu un raton pe nume Fred – după ce unul dintre agenţii DEC a fost muşcat.

După aceasta, campania republicană a încercat să semene îndoieli cu privire la excesele administraţiei democrate a actualului preşedinte Joe Biden, precum şi în privinţa unei eventuale preşedinţii a lui Kamala Harris şi a principiilor acesteia în materie de drepturi ale animalelor.

„În statul New York avem adăposturi pentru imigranţi ilegali, în timp ce animale de companie nevinovate sunt ucise”, a scris congresmanul republican din New York, Nick Langworthy, pe reţelele sale de socializare weekendul trecut.

Nu este pentru prima dată în această campanie electorală când republicanii s-au folosit de animalele de companie pentru a încerca să dea o lovitură de imagine în cursa pentru Casa Albă.

În timpul dezbaterii prezidenţiale din septembrie dintre Trump şi Kamala Harris, republicanul a susţinut că imigranţii haitieni mănâncă câinii şi pisicile locuitorilor din Springfield, statul Ohio.

Stăpânul lui Peanut, Mark Longo, a acuzat DEC de folosire excesivă a forţei atunci când au venit la el acasă să pună mâna pe veveriţă şi a promis că se va adresa justiţiei, cheltuielile urmând să fie finanţate de iniţiativa #Justiceforpeanut (Dreptate pentru Alună) pe care a lansat-o pe reţele sociale şi cu ajutorul căreia a strâns deja 140.000 de dolari.

Longo o avea pe Peanut de şapte ani, iar videoclipurile cu aventurile lor erau urmărite de peste 500.000 de oameni pe Instagram. După ce a fost eutanasiată, profilul veveriţei a crescut cu încă 200.000 de urmăritori.

