VIDEO Atac aerian masiv în Galileea: Cerul s-a umplut cu dârele lăsate de rachetele Hezbollah și interceptoarele israeliene

Autoritățile israeliene au anunțat că regiunea Galileea din nordul țării a fost atacat miercuri cu valuri masive de rachete trase de Hezbollah, iar clipuri apărute pe rețelele de socializare au arătat un cer brăzdat de zecile de dâre lăsate de rachetele trase de gruparea libaneză și de interceptoarele israeliene.

În doar o salvă au fost trase aproximativ 40 de rachete, potrivit Israelului, care a spus că unele au fost interceptate în aer sau au căzut în arii nelocuite, dar altele au trecut de apărarea aeriană și au căzut în zone dens populate, transmite Reuters.

Imagini neverificate apărute pe rețelele de socializare arată numeroase rachete și reacția interceptoarelor sistemelor de apărare aeriană.

Crazy number of Iron Dome interceptions over Safed just 8 minutes ago 👀 Seems like one of the biggest barrages so far pic.twitter.com/kN7FdjLeql

Watch as Hezbollah rockets fly from the left side of the screen, followed by the Iron Dome intercepting most of them from below. pic.twitter.com/B3NtnLXrW1