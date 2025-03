VIDEO Atac rusesc cu rachete în orașul Sumî, în timp ce Rusia și SUA negociază în Arabia Saudită. Autoritățile ucrainene anunță peste 70 de răniți

Un atac cu rachete a fost lansat luni de forțele rusești asupra centrului orașului ucrainean Sumî, fiind lovită inclusiv o școală, a declarat guvernatorul regional Volodymyr Artiukh, potrivit Reuters. Conform autorităților locale, au fost rănite 74 de persoane, între care 13 copii.

Atacul a avut loc în jurul orei 14:00, ora locală (12:00 GMT), vizând o zonă dens populată din centrul orașului. În acest timp, oficialii americani și cei ruși discutau în Arabia Saudită despre un posibil armistițiu în Marea Neagră, după ce duminică delegația SUA a negociat cu cea ucraineană.

„Inamicul a lansat un atac cu rachete asupra centrului orașului. Mai multe clădiri, între care o școală, au fost avariate. Copiii se aflau într-un adăpost”, a declarat Volodymyr Artiukh, guvernatorul regiunii Sumî, într-un video postat pe Telegram.

Într-o postare pe X, premierul ucrainean Denîs Șmîhal a declarat că atacurile rusești arată că Moscova dorește să continue „terorismul” chiar și după ce a acceptat condițiile unui armistițiu parțial săptămâna trecută.

„Ucraina tinde spre pace, iar Rusia arată din nou că vrea să continue terorismul. Comunitatea internațională trebuie să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a opri agresiunea, pentru a asigura justiția și pentru a salva viețile ucrainenilor”, a transmis prim-ministrul ucrainean, conform The Guardian.

russia attacked the civilian infrastructure in Sumy. Residential and private houses in particular were damaged. There are casualties, including children.

