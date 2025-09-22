VIDEO Bani, propagandă și manipulare electorală. Cinci luni sub acoperire într-o rețea a Moscovei de implicare în alegerile din Republica Moldova

O nouă investigație a jurnaliștilor portatului de știri Nordnews scoate la iveală implicarea în deturnarea votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova a așa-zisei organizații „Evrazia”, fondată de oligarhul Ilan Șor, ascuns la Moscova. Mai exact, jurnaliștii s-au infiltrat în rândurile acesteia și au documentat timp de cinci luni, sub acoperire, cum oameni de la Moscova instruiesc online tineri despre cum să facă sondaje false, cum se plătesc bani pentru influențarea alegerilor, dar și cum este finanțat ilegal partidul „Moldova Mare” al fostei procuroare anticorupție Victoria Furtună.

„Evrazia” se integrează în ecosistemul platformelor pentru tineret și „educație” controlate de Kremlin: Rossotrudnicestvo, #MîVmeste, care vin tradițional la pachet cu „Rossia – strana vozmojnostei” („Rusia – țara oportunităților”, „Senej”, „Znanie”, reprezentând zona de responsabilitate publică a lui Serghei Kirienko, despre care HotNews a scris recent. Acesta le frecventează regulat evenimentele și este invitat de onoare.

Potrivit investigației, în grupurile de discuții „Evrazia Granturi”, reporterii sub acoperire au primit o invitație să participe la un curs de instruire, după completarea unui chestionar. Accesul le-a fost oferit în aceeași zi. Astfel, ei au devenit parte a unui program internațional numit „Hackathonul tehnologiilor electorale”, ceea ce, de fapt, s-a dovedit a fi un training de o lună dedicat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani.

Coordonarea proiectului de la Moscova era asigurată de Ana Denisenko, directoare a Centrului pentru Politici de Tineret din Rusia. Printre cei care au mai coordonat proiectul se numără Dmitri Baranovski, Piotr Korolov, Alexey Vertsunov, Alexey Klimovsky, dar și alți „experți politici” ruși, care și-au ascuns identitatea. Iar Alina Juk, originară din regiunea transnistreană și stabilită în Rusia, după ce s-a cunoscut cu un ofițer al Serviciului Federal de Securitate din Rusia, FSB, a fost coordonaroare pentru Republica Moldova.

În cinci luni sub acoperire, jurnaliștii au ajuns să coordoneze activități în cadrul rețelei, precum un „sondaj politic” privind preferințele alegătorilor din Chișinău, din Bălți și din mai multe sate. Într-una dintre înregistrările făcute în timpul investigației se menționează că inclusiv cineva de la „Alternativa”, unde unul dintre lideri este primarul Chișinăului, Ion Ceban, s-a interesat de rezultate. Deși n-au pus piciorul în autonomia găgăuză, Alina Juk le-a cerut să înregistreze un videoclip în care aceștia pretind că se află în Comrat pentru intervievarea localnicilor.

În discuțiile cu reporterul sub acoperire, Alina Juk a menționat de mai multe ori că rezultatele sondajelor „formatoare” și ale „ratingului simpatiilor politice” sunt așteptate de diverse partide de opoziție. Oficial, reprezentanții blocului au negat acest lucru.

La un moment dat, jurnalista sub acoperire a fost chemată la sediul partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, pentru a semna un contract de voluntariat. Acolo, li s-au dat instrucțiuni clare de promovare. Mai mult, în iunie, li s-a propus să sprijine deschis interesele formațiunii. Pentru patru materiale publicate în română și rusă, jurnaliștii au primit 180 de euro cash. Reprezentanții „Moldova Mare” au refuzat semnarea unui contract oficial. Voluntarii au ajuns și în rețeaua InfoLider, care a fost investigată de Ziarul de Gardă. În aceasta rețea, de asemenea, era pus accent pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, în ceea ce ține de generare de clipuri video false și remunerare în crypto.

Investigația jurnaliștilor Nordnews.md s-a încheiat într-un apartament conspirativ din Chișinău, unde Alina Juk i-a plătit reporterului sub acoperire aproape 50.000 de lei moldovenești, în diferite valute, pentru munca făcută cu echipa de voluntari. NordNews anunță că a transmis banii către CNA și a denunțat tot, cu act de predare-primire.

Săptămâna trecută, portalul de știri Nordnews a publicat o investigație ce arată o operațiune complexă orchestrată de la Kremlin care se derulează în plină campanie electorală. Mai exact, Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, s-a transformat în această campanie electorală, lucru pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie.