VIDEO Ciolacu, în studioul HotNews: Nu știu cum se dă acum bacalaureatul, dar nu mi-e rușine de nota mea la BAC (7.03)

Invitat joi în studiol HotNews, premierul Marcel Ciolacu a spus că nu îi este rușine de media obținută la bacalaureat – 7,03 – și a comentat un videoclip realizat de HotNews.ro pe stradă, în care mai multe persoane sunt întrebate despre media obținută la BAC de candidatul PSD la alegerile prezidențiale.

Răspunzând întrebărilor jurnalistului Laurențiu Ungureanu, Marcel Ciolacu a spus că a văzut „sute de glume pe net” pe tema BAC-ului său, iar la unele a râs cu Mihai Tudose.

Liderul PSD susține că nu și-a publicat diploma de bacalaureat pentru că „s-ar fi spus că este falsă”.

El a susținut, din nou, că a fost alegerea lui să spună ce medie a obținut la BAC, după ce a fost sunat de Inspectoratul Școlar Buzău pentru a fi întrebat dacă pot face publică media.

„Ei nu au voie să dea nota, pentru că acum nu se mai afișează nota. E foarte corect (n.r.- să îl sune ISJ Buzău). Eu am cerut să se dea și nota, pentru că acum nu se mai afișează nota. S-a întrebat și s-a dat și nota, 7,03, ca să nu fie discuții”, a declarat Ciolacu.

Chestionat dacă, din punctul său de vedere, contează tema mediei sale de la BAC, Ciolacu a răspuns: „Contează, pentru că a fost o minciună, s-a dovedit că mi-am dat BAC-ul imediat după ce am terminat liceul. Apoi am muncit, am avut și companie, am fost și în armată. Tatăl meu m-a trimis la muncă la o cooperație care avea contract cu electronica industrială și făcea amplificatoare de antenă. Pe urmă m-au luat în armată. Am căutat și cartea de muncă, le-am găsit pe toate”.

În studioul HotNews.ro, lui Ciolacu i-a fost arătat un videoclip realizat pe stradă, cu mai multe persoane întrebate de jurnalistul Laurențiu Ungureanu ce opinie au despre media obținută de premier la BAC.

„Fiecare are percepția lui când se raportează la bacalaureat. Mama mea a dat bacalaureatul la zece materii, bunicul meu a donat toate proprietățile, ca mama mea să poată continua școala. Nu știu cum se dă acum bacalaureatul, nu am intrat în detalii, dar nu mi-e rușine de nota mea”, a comentat Marcel Ciolacu.