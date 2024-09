VIDEO Cum ar trebui interpretată reacția lui Biden la amenințarea lui Putin cu un posibil război între Rusia și NATO / Va avea sau nu voie Ucraina să folosească rachete cu rază lungă împotriva Kremlinului

Statele Unite și Regatul Unit au amânat vineri o decizie crucială privind autorizarea Ucrainei de a utiliza rachete cu rază lungă împotriva Rusiei, motiv pentru care o posibilă viitoare undă verde ar putea fi privită cu scepticism, mai ales după ce Casa Albă a anunțat că SUA nu plănuiesc nicio schimbare în poziția sa cu privire la furnizarea de capacități de atac cu rază lungă. Incertitudinea unei decizii în favoarea Ucrainei vine și după amenințarea din partea președintelui Vladimir Putin cu extinderea războiului asupra NATO. În acest context, ce înseamnă declarația președintelui american Joe Biden că „nu se prea gândește la Putin”.

Ia sau nu ia în serios administrația Biden amenințarea lui Putin cu extinderea războiului la NATO?

„I don’t think much about Vladimir Putin” / „Nu mă gândesc prea mult la Vladimir Putin”, a spus Biden într-o expresie care în engleză ar putea fi interpretată la fel de bine și ca „Nu am o părere prea bună despre Putin” sau „nu am mari așteptări de la el” în cadrul unei întâlniri cu premierul britanic Keir Starmer vineri.

Biden era întrebat ce crede despre declarația lui Putin că utilizarea armelor occidentale cu rază lungă ar atrage NATO în război.

Astfel, Biden zice că de fapt se poate aștepta la orice de la Putin, inclusiv la atacarea NATO, sau că Putin zice multe și zăngăne sabia amenințărilor așa cum a făcut-o ca și până acum?

La cum transmite răspunsul, Joe Biden pare mai degrabă că ignoră atât pe cel care pune întrebarea, dar mai ales pe Putin.

Astfel, Joe Biden a dat un semnal, dacă nu clar că se dorește aprobarea cerută de Kiev – respectiv utilizarea rachetelor cu rază lungă, cel puțin că SUA nu se tem de amenințările Kremlinului.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru securitate națională, John Kirby, a spus că SUA iau în serios avertismentul președintelui rus Vladimir Putin că o astfel de aprobare ar fi interpretată de Rusia ca implicare directă a occidentului în conflict.

„Nu este o retorică pe care să nu o fi auzit-o de la el până acum”, a spus Kirby. „În mod evident, s-a dovedit capabil de agresiune… deci, da, luăm aceste comentarii în serios.”

Cu toate acestea, The Guardian notează că președintele american „a respins” amenințările făcute de Vladimir Putin.

Biden a declarat, de fapt, că nu acceptă sau nu crede ca utilizarea de către Ucraina a rachetelor Storm Shadow, de fabricație occidentală, pentru a bombarda ținte în Rusia ar echivala cu o intrare a NATO în război cu Moscova.

Astfel, ar pica, cel puțin dinspre Biden argumentul că Occidentul nu va trimite rachete cu rază lungă sau că nu va permite Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de teama extinderii războiului dincolo de granițele Ucrainei, devenind astfel, în cel mai rău scenariu cu putință, un Al Treilea Război Mondial.

Asta, deși temerile sunt reale, iar scindări există inclusiv în sânul administrației Biden.

Înainte de întâlnirea lui Biden cu premierul britanic Keir Starmer, CNN a scris că oficialii americani au spus că nu se așteptau ca Biden să aprobe imediat să permită folosirea de către Ucraina a rachetelor ATACMS furnizate de SUA pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei, departe de granița cu Ucraina, pe fondul dezbinării interne.

Subiectul rachetelor cu rază lungă împotriva Rusiei ar urma să fie din nou discutat la Adunarea Generală a ONU de la sfârșitul lunii

După întâlnirea lui Biden cu premierul britanic, Starmer a spus că summitul nu a fost despre o decizie anume privind Storm Shadow.

„Ei bine, am avut o discuție lungă și productivă cu privire la o serie de probleme, inclusiv Ucraina, așa cum v-ați aștepta, Orientul Mijlociu și Indo-Pacific, vorbind strategic despre decizii tactice”, a spus el.

Cu toate acestea, Biden a indicat că subiectul a fost discutat. Întrebat cât de curând este pregătit să lase Ucraina să lanseze rachete mai adânc în Rusia, Biden a spus: „Vom discuta despre asta acum”.

De asemenea, prim-ministrul britanic Keir Starmer a mai spus că „următoarele luni și săptămâni ar putea fi decisive”.

Starmer a sugerat, potrivit Politico, că subiectul va fi discutat la reuniunea Adunării Generale a ONU de la sfârșitul acestei luni. „În mod evident, vom relua din nou la UNGA în doar câteva zile, cu un grup mai larg de indivizi”, a spus el.

Asta după ce Marea Britanie a indicat că SUA au fost de acord să permită Ucrainei să folosească rachete Storm Shadow pentru a bombarda Rusia.

The Guardian a scris anterior că Londra a luat deja decizia de a permite folosirea rachetelor Storm Shadow pentru lovituri pe teritoriul Rusiei, dar că nu a anunțat-o încă.

New York Times scria că Biden analizează cât de departe în Rusia să permită Ucrainei să folosească sistemele de rachete tactice ale armatei, după ce el singur a admis că „lucrează la asta”.

Care ar putea fi răspunsurile lui Putin dacă Occidentul chiar dă undă verde folosirii de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă împotriva Rusiei

Ulrich Kuehn, expert în armament la Institutul pentru Cercetarea Păcii și Politica de Securitate din Hamburg, a declarat că nu exclude posibilitatea ca Putin să aleagă să trimită un fel de mesaj nuclear – de exemplu să testeze o armă nucleară într-un efort de a intimida Occidentul.

„Aceasta ar fi o escaladare dramatică a conflictului”, a spus el, într-un interviu.

Deși o astfel de testare nucleară nu este exclusă de specialiști și ar fi în concordanță cu ruperea de către Rusia, în ultimii doi ani, a unui număr de acorduri internaționale de securitate, Gerhard Mangott, specialist în securitate la Universitatea din Innsbruck din Austria, a declarat că, în opinia lui, nu este probabil.

Totodată, ar mai fi varianta în care Moscova ar putea susține că Londra a trecut de la un război hibrid cu Rusia, purtat prin intermediari, la o agresiune armată directă dacă va permite Kievului să lanseze rachete Storm Shadow asupra Rusiei, așa cum a afirmat vineri fostul consilier al Kremlinului, Serghei Markov.

Este probabil ca Rusia să închidă ambasada britanică de la Moscova și propria ambasadă de la Londra, să lovească dronele și avioanele de război britanice aflate în apropierea Rusiei, de exemplu deasupra Mării Negre, și eventual să lanseze rachete asupra avioanelor de război F-16 care transportă Storm Shadows la bazele lor din România și Polonia, a estimat Markov.

Ulrich Kuehn, expert în armament la Institutul pentru Cercetarea Păcii și Politica de Securitate din Hamburg, a declarat că , în lipsa unui sabotaj nuclear sau a unor atacuri asupra activelor britanice, răspunsurile mai previzibile ar putea include intensificarea atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile ucrainene.

