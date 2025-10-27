VIDEO Daniel Băluță, despre concurența din alegerile locale: Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de guvernare de campania electorală / Cu ce slogan vrea să candideze

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 şi propunerea PSD pentru a fi candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, consideră că actuala coaliţie nu va fi afectată de campania electorală în care trei dintre partide – PSD, PNL, USR – vor avea candidaţi.

Băluță a făcut aceste declarații luni, înaintea întâlnirii liderilor PSD București cu președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, în care PSD București a anunțat că este propunerea formațiunii pentru alegerile locale care vor avea loc în 7 decembrie.

La intrarea în biroul lui Grindeanu, întrebat de ce acum vrea să candideze deși în urmă cu câteva luni spunea că nu vrea, Daniel Băluță a spus că discuțiile „pe care le-a avut cu oamenii m-au determinat să nu candidez în 2028, ci să candidez în acest moment”.

„Sunt convins că nu va fi afectată coaliția”

Întrebat dacă consideră că perioada de campanie va scinda coaliția, având în vedere că trei din cele patru partide care o formează vor avea candidaţi la alegerile pentru Primăria Capitalei, actualul prim-vicepreședinte al PSD a spus că este convins să că alianța de guvernare nu va fi afectată și că nici faptul că fiecare partid are un candidat separat nu va reprezenta un impediment pentru stabilitatea guvernării.

„Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campania electorală, pentru că discutăm despre trei partide europene, discutăm de trei persoane mature, raționale, care reprezintă niște partide extrem de așezate. (…) Nu este un risc, este foarte important ca fiecare partid să aibă propria identitate atunci când se prezintă în fața alegătorilor. Experiențele trecute ne-au demonstrat că nu a fost o idee foarte bună să mergem împreună”, a spus Băluță.

„Doamna Firea mă susține”

Deși este favorit atât în interiorul partidului, cât și în sondajele de opinie, Daniel Băluță are nevoie și de susținerea PSD București, filială condusă de Gabriela Firea, care a fost primar general.

Băluță a spus că împreună cu colegii din filială și cu Gabriela Firea, formează o echipă. „De-a lungul timpului, după cum ați văzut, ne-au susținut unul pe altul, astfel încât, așa cum veți vedea, această echipă este una puternică și împreună vom face tot ce este omenește posibil pentru a-i determina pe bucureșteni să îl aleagă pe cel mai bun”, a mai spus edilul.

„Doamna Firea mă susține”, a adăugat edilul.

El a mai spus că este supărat, la fel ca Gabriela Firea, din cauza deciziilor care au fost luate la alegerile trecute, când s-a mers pe un candidat comun cu PNL:

„Având în vedere rezultatul final nu pot să spun decât că toți suntem supărați pe deciziile pe care le-am luat (la alegerile trecute pentru Primăria București – n.r.). E normal ca și dânsa să fie supărată în egală măsură în care și eu sunt supărat pe deciziile pe care le-am luat în momentul acela. De data aceasta consider că am învățat din ele, ca atare lucrăm într-o zonă de consens în interiorul partidului, ne pregătim împreună, și ăsta este cuvântul determinant pentru această competiție electorală, și solidaritatea este cea care ne caracterizează în acest moment“.

Cu ce slogan vrea să candideze Daniel Băluță la Primăria Capitalei

Despre schimbările pe care vrea să le facă în București, actualul primar al Sectorului 4 a spus că „sunt multe lucruri de schimbat, dar cred că înainte de a discuta despre dezvoltarea orașului este mai important să luăm în calcul faptul că el trebuie mai întâi să fie depanat”. Abia apoi să aibă loc discuțiile despre dezvoltare.

Primarul Sectorului 4 a mai spus că pentru această campanie electorală ar vrea să păstreze sloganul pe care îl are din 2016 – „Hai că se poate”: „Vedeți, sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult este „Hai că se poate” și cred că tot pe acesta îl voi folosi în continuare”.

Daniel Băluță, primul în ultimele sondaje de opinie pentru Primăria Capitalei

Un sondaj realizat de Avangarde și publicat duminică indică o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei, primii patru candidați pentru alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie fiind într-un interval de doar nouă procente.

Potrivit cercetării sociologice, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).

Pe locul al treilea se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 18%, urmat îndeaproape de independenta Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS unde Călin Georgescu a fost și este o prezență constantă.

Un sondaj CURS din 19 octombrie îl credita pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.

Într-un sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu erau la egalitate, cu câte 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu 18%, în timp ce ceilalți candidați nu depășeau pragul de 5%.

În barometrul CURS precedent, publicat pe 24 august, Băluță era cotat cu 24%, Drulă cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone și Ciprian Ciucu aveau câte 11%.

Tot atunci, PNL a prezentat un sondaj INSCOP în care actualul primar al Sectorului 4 apărea tot în fruntea clasamentului, indiferent de scenariul testat pentru candidatura AUR – fie cu George Simion, fie cu Anca Alexandrescu.