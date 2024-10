VIDEO Atentat la Ankara. A fost vizată o uzină militară strategică. Autoritățile anunță un prim bilanț al victimelor / Mesaje de la Putin și șeful NATO

Un atentat „terorist” s-a soldat cu 4 morți și 14 răniți, miercuri după-amiază, în apropiere de Ankara, în fața sediului central al companiei aerospațiale și de apărare TUSAȘ din Turcia, potrivit bilanțului anunțat de autoritățile turce.

Potrivit președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, „atacul odios” s-a soldat cu „patru martiri și 14 răniți”, a anunțat el de la Kazan, în Rusia, în timpul unei întâlniri cu omologul său rus, Vladimir Putin.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a revizuit, de asemenea, bilanțul său inițial de „trei martiri”, confirmând că patru persoane au fost ucise și menționând că „trei dintre răniți sunt în stare critică”.

Termenul „martir” este utilizat în general pentru a anunța moartea unor soldați sau a victimelor unor acte de violență, punctează AFP.

Gunmen were filmed firing outside of the Turkish Aerospace Industries (TUSAS) headquarters near Ankara following reports of an explosion and gunshots, in what Turkish officials are calling a terrorist attack that left many “dead and injured.” pic.twitter.com/9M6Jj2SpYx

„Un atac terorist a fost efectuat împotriva instalațiilor TUSAȘ din Kahramankazan, Ankara. Din păcate, am avut martiri și răniți în urma acestui atac”, a anunțat la scurt timp după incident ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, pe X.

Un mesaj de condamnare „fără echivoc” a atacului terorist din Turcia a fost transmis și de Guvernul României, pe platforma X.

„Guvernul României condamnă fără echivoc atacul terorist comis astăzi în Turcia şi este solidar cu poporul turc. Gândurile şi rugăciunile noastre sunt alături de victime şi familiile lor. Violenţa nu poate fi soluţia la nicio problemă!”, se arată în mesaj.

