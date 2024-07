VIDEO INTERVIU Ştefan Ionescu (1000 de Chipuri): „Nu trebuie să-i dezavuăm pe cei care vor să facă vin acasă. Vinul conţine multă pasiune, dar şi suficient alcool cât să dea naştere multor prietenii”

​Un dialog cu Ştefan Ionescu, fondator al cramei „1000 de Chipuri”, despre „Vinul tău din via ta”, un proiect care vrea să refacă legătura noastră cu pământul, cu via şi cu vinul făcut artizanal. Am aflat cum poţi „achiziţiona” un butaş de viţă-de-vie pe care să-l îngrijeşti tot anul, sau cum poţi „închiria” un baric de stejar în care să faci propriul tău vin, pe care să-l îmbuteliezi cu o etichetă personalizată.

Cum s-a născut proiectul „Vinul tău din via ta”?

Ideea mi-a venit în urmă cu câţiva ani, dar abia în 2020, în timpul pandemiei, am avut timpul necesar pentru a-i da o formă viabilă.

Conceptul l-am pus la punct împreună cu un grup de prieteni şi ideea de bază a fost să putem oferi potenţialilor clienţi sentimentul de „posesiune asupra viei” şi de vin făcut, din strugurii lor, special pentru ei.

Am pornit de la constatarea că, în perioada comunistă, oamenii au pierdut legătura cu pământul. Vrem să compensăm această pierdere oferind acum clienţilor bucuria de a avea un butaş marcat cu numele lor, pe care pot să-l viziteze, să-l îngrijească, să-l culeagă şi să participe la facerea vinului.

Cum poţi achiziţiona butaşul tău şi ce conţine „pachetul”?

Oricine are posibilitatea de a achiziţiona un butaş de vie, pe o perioadă de un an (sau chiar mai mult, dacă doreşte). Butaşul va fi marcat cu o etichetă personalizată purtând numele proprietarului.

La fiecare butaş primeşti 6 sticle de vin din soiul respectiv, cu o etichetă personalizată de tine.

Ai de ales între 5 soiuri albe (Fetească Alba, Tămâioasă Românească, Riesling Italian, Sauvignon Blanc, Chardonnay), 5 soiuri roşii (Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Shiraz) şi un roze (din Pinot Noir).

Vinul va fi produs din recolta anului curent, prin urmare, va fi gata începând cu luna martie (pentru vinul alb și roze), sau din luna august (pentru vinul roşu).

La fiecare butaş primeşti şi o degustare pentru 2 persoane, la crama „1000 de Chipuri” din Urlaţi, sau în winebarurile noastre din Bucureşti.

Proprietarii de butaşi primesc o reducere de 20% la cazare, în timpul săptămânii, în pensiunea noastră situată chiar la crama, în Urlaţi.

De menţionat că butaşul poate fi achiziţionat şi oferit cadou, prin intermediul unui voucher.

Achiziţia butaşilor se face direct pe site-ul cramei „1000 de Chipuri”, iar detaliile se stabilesc telefonic, împreună cu un consultant.

Cat costă achiziţionarea unui butaş?

Începând din 2021, preţul unui butaş este de 270 de lei/an.

Contractul poate fi prelungit şi în anii următori.

Cei care au cumpărat în 2020 un butaş, pot să-l prelungească la preţul preferenţial de 240 lei/an.

Primeşti doar 6 sticle de vin, sau mai sunt şi alte avantaje?

Dacă eşti pasionat de vinificaţie, eşti invitat să participi la tot procesul, de la lucrările în vie şi până la crearea vinului şi la îmbutelierea lui.

Vei avea acces la degustări „en primeur” şi la „zile deschise”, organizate periodic.

Dacă achiziţionezi de la 2 butaşi în sus, un specialist de la „1000 de Chipuri” te va asista şi poţi dobândi, astfel, experienţă directă şi know-how.

A face vin acasă nu e acelaşi lucru cu a face vin la cramă

Sunt foarte mulţi oameni pasionaţi, care vor să facă vin acasă, dar, din păcate, nu au toate condiţiile necesare pentru a obţine un produs de calitate.

Prin intermediul acestui proiect, noi încercăm să le dăm clienţilor cât mai multe informaţii şi să le deschidem ochii în universul enologiei.

Câştigul este de ambele părţi: noi ne fidelizăm clienţii, iar aceştia vor primi o serie de informaţii utile, pe care le vor transmite şi altora, vorbind despre noi într-un sens pozitiv.

Noţiunea de vin făcut acasă nu poate să dispară, deoarece pasiunea pentru vin trebuie să aibă forme cât mai variate. Nu trebuie să-i dezavuăm pe cei care vor să facă vin acasă, dar dacă vor să-şi facă propriul vin, ei au nevoie de o serie noţiuni de bază, ca să poată să-l facă de bună calitate.

Turism viticol şi degustări la cramă

După un an de la începerea proiectului, cam 20% dintre clienţi au participat la lucrările din vie, 30% dintre ei au participat la vinificare, însă toţi au venit la partea de degustare, care a fost, în mod evident, momentul cel mai aşteptat.

Cei care vin la cramă şi gustă vinurile se leagă emoţional de noi, pentru ca vinul conţine multă pasiune, dar şi suficient alcool cât să dea naştere multor prietenii.

Câţi butaşi şi câte baricuri au fost achiziţionate în ultimul an?

Din noiembrie 2020, de când am pornit proiectul, s-au vândut peste 400 de butaşi.

70% dintre cei care au achiziţionat butaşi i-au făcut cadou.

S-au vândut şi 7 baricuri.

Cum poţi achiziţiona un baric şi ce conţine „pachetul”?

Îţi oferim un baric personal (225 litri de vin) din lemnul ales de tine. Vinul din baric va fi absolut unic şi va fi creat cu tine, pentru tine. Deţinătorii de baricuri primesc o atenţie exclusivă, care include stabilirea, împreună cu enologul cramei, a următoarelor detalii:

Alegerea unui soi sau definirea unui cupaj unic, din următoarele soiuri: Pinot Noir, Fetească Neagră, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc.

Stabilirea unei durate optime de maturare pentru soiul/cupajul ales.

Alegerea tipului de lemn utilizat pentru baric.

Alegerea gradului de ardere a stejarului.

Degustarea periodică a vinului, împreună cu oenologul cramei, pentru a vedea evoluţia şi a stabili momentul optim de îmbuteliere.

Îmbutelierea: cele 300 de sticle aferente unui baric se îmbuteliază separat, doar pentru tine.

Livrarea: îţi aducem sticlele de vin la adresa indicată.

Semnătura: personalizarea baricului şi a sticlelor cu numele tău.

Toate detaliile referitoare la achiziţia unui baric se găsesc pe site-ul cramei „1000 de Chipuri”.

Cat costă achiziţionarea unui baric?

Preţul integral este de 24.000 lei, iar la un baric se pot asocia, dacă doresc, mai mulţi clienţi. Această sumă include cele 300 de sticle de vin personalizate, iar baricul rămâne la cramă. Cei care doresc, pot achiziţiona şi baricul, dar cu un cost suplimentar. Noi recomandăm, însă, ca baricul să fie refolosit încă o dată, sau chiar de două ori.

Articol susţinut de Paharnicul.ro