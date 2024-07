VIDEO Joe Biden: „Eu sunt cel care l-a oprit pe Putin / Nu doar că fac campanie, dar conduc lumea”

Președintele american Joe Biden a afirmat vineri, într-un interviu foarte aşteptat pe canalul american de televiziune ABC, că el este cel care l-a „oprit” pe liderul de la Kremlim, Vladimir Putin, scrie sâmbătă Ukrainska Pravda.

În timpul unui curios schimb de replici despre politica sa externă, Biden i-a spus jurnalistului George Stephanopoulos de la ABC, că el este responsabil pentru extinderea NATO, precum și omul care „l-a oprit pe Putin”, încercând să apere realizările din timpul mandatului său de președinte.

În cadrul interviului, Biden a descris sprijinul pentru Ucraina și aducerea împreună a peste 50 de aliați internaționali împotriva invaziei ruse drept unele dintre principalele realizări ale președinției sale.

„George, eu sunt tipul care a adus NATO împreună, viitorul. Nimeni nu a crezut că îl pot extinde. Eu sunt cel care l-a oprit pe Putin. Nimeni nu a crezut că acest lucru s-ar putea întâmpla. Eu sunt cel care a adus împreună o inițiativă pentru Pacificul de Sud cu AUKUS. Sunt cel care a reușit să convingă 50 de națiuni – nu numai din Europa, ci și din afara Europei – să ajute Ucraina”, a spus președintele american.

ABC: "Can you serve effectively the next four years?"



BIDEN: "I'm the guy who shut Putin down!"



WHAT? pic.twitter.com/RImparV0xB