VIDEO Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump și J.D. Vance, împreună la evenimentul de comemorare 9/11

Președintele SUA, Joe Biden, vicepreședinta Kamala Harris, fostul președinte Donald Trump și partenerul său de campanie, senatorul JD Vance, au stat împreună la memorialul din New York City dedicat victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, relatează CBS News.

În imagini se observă cum Harris și Trump dau mâna, în timp ce Joe Biden și J.D. Vance privesc momentul.

NEW: Donald Trump seen shaking Vice President Kamala Harris’ hand at the 9/11 Ceremony in New York City.



Trump was standing next to Biden, Michael Bloomberg and JD Vance.



The ceremony comes just hours after Trump and Harris debated in Philadelphia.



During the debate, Kamala… pic.twitter.com/xgyOSiGqvR