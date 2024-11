VIDEO Maria Zaharova, sunată în direct să i se transmită să nu comenteze atacul cu racheta balistică intercontinentală asupra Ucrainei

Aflată joi, 21 noiembrie, în mijlocul unei conferințe de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a primit un apel telefonic în care i s-a cerut să nu comenteze atacul cu racheta balistică intercontinentală asupra Ucrainei, transmite Unian.

În timpul conferinței de presă la MAE rus, Zaharova a primit un apel de la o persoană necunoscută care i-a spus:

„Masha, loviturile cu rachete balistice despre care au început să vorbească, nu comentăm”, a spus persoana necunoscută de la capătul firului, a cărei voce a fost prinsă clar de microfoane.

„Da, bine. Mulțumesc”, a spus Zaharova. Apelantul dezvăluie și că atacul a vizat unitatea militară Yuzhmash din Dnipro.

Imagini cu momentul apelului primit de Zaharova a fost publicat de canalul Nexta, pe rețeaua X.

‼️ During the briefing, Zakharova received a call from the Kremlin and was instructed not to comment on the strike on the Ukrainian Yuzhmash (Southern Machine-Building Plant) with an intercontinental ballistic missile. pic.twitter.com/oq5ZXSENHW