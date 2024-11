VIDEO Marlon Brando va fi jucat de un actor din „Titanic” într-un film despre un episod mai puțin cunoscut din viața sa

Billy Zane îl joacă pe Marlon Brando în viitorul film „Waltzing with Brando”, FOTO: Filmin Tahiti / Planet / Profimedia Images

Actorul american Billy Zane, recunoscut la nivel internațional după ce a jucat rolul lui Cal Hockley în filmul „Titanic” din 1997, este acum de nerecunoscut în „Waltzing with Brando”, un nou lungmetraj despre o legendă a cinematografiei, Marlon Brando, relatează IndieWire.

Povestea filmului se va desfășura în principal între 1969 și 1974, perioadă în care Marlon Brando se pregătea să joace în celebrele filme Last Tango in Paris și The Godfather, despre care regizorul său, Francis Ford Coppola, a declarat recent că a fost făcut prin tertipuri „foarte machiavelice”.

Însă în aceeași perioadă Brando făcea planuri cu Bernard Judge, un reputat arhitect american, să construiască un loc de refugiu sustenabil din punct de vedere al mediului într-un loc deja paradiziac: Tahiti.

Filmul se bazează pe cartea biografică scrisă de Judge despre prietenia și planurile pe care le-a făcut cu celebrul actor: Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti. Judge a murit în 2021, la vârsta de 90 de ani, la 17 ani după prietenul său mult mai cunoscut.

Lungmetrajul Waltzing with Brando a fost anunțat de ceva timp, dar VMI Worldwide, compania de producție care l-a preluat pentru a-l distribui la nivel internațional, a dezvăluit acum primul trailer pentru acesta:

Filmul despre Brando va fi unul de comedie

După cum arată și trailerul, filmul va fi unul de comedie, învârtindu-se în jurul peripețiilor lui Brando și Judge de a construi în Tahiti un sat care să fie autosustenabil. Rolul arhitectului va fi jucat de actorul american Jon Heder, un veteran al filmelor de comedie, distribuția fiind completată de nume ca Richard Dreyfuss, Camille Razat Alaina Huffman, Tia Carrere și James Jagger.

Filmările au avut loc în principal pe Tetiaroa, insula nepopulată din Tahiti pe care Marlon Brando o cumpărase în 1966 și unde el și Bernard Judge au încercat să își pună în practică planurile.

Într-un interviu acordat încă din ianuarie 2019 revistei Entertainment Weekly, Billy Zane a declarat că înainte să îi fie oferit rolul nu știa nimic despre pasiunea lui Brando privind problemele de mediu, pe care a descris-o ca fiind „atât de „timpurie și vizionară”.

Actorul în vârstă de 58 de ani a declarat de asemenea că oferirea rolului l-a făcut „interesat să îi învețe pe oameni lucruri noi despre el (n.r. Marlon Brando) într-un mod în care nu sunt obișnuiți, explorând însă și partea de dramă”.

Waltzing with Brando va avea premiera la Festivalul Internațional de la Torino ce se va desfășura între 22 și 30 noiembrie în orașul italian, fiind ales ca lungmetrajul care să închidă festivalul.

Filmul va avea premiera în cinematografe anul viitor, datele pentru fiecare țară în parte nefiind stabilite încă.