Francis Ford Coppola spune că a trebuit să fie „foarte machiavelic” când a făcut celebrul său film „Nașul”

Legendarul regizor Francis Ford Coppola spune că a trebuit să fie „foarte machiavelic” când a filmat „The Godfather” (Nașul), primul său film de anvergură, întrucât era la început de carieră și nu avea nicio putere reală, relatează Reuters.

Coppola a făcut comentariul în cadrul unui interviu acordat Reuters prin Zoom în timp ce se afla la Toronto, unde s-a deplasat pentru a promova noul său film Megalopolis la prestigiosul festival de film găzduit de orașul canadian.

El a fost întrebat dacă Megalopolis, un film ce se învârte în jurul unui arhitect idealist ce vrea să reconstruiască orașul New York după ce un dezastru îl transformă într-o ruină, este o alegorie pentru propria sa carieră de regizor și producător de film.

„Toate filmele mele sunt”, a răspuns el.

„Când am fost tânăr și am făcut The Godfather a trebuit să fiu ca Michael (n.r. Michael Corleone) fiindcă nu avea niciun fel de putere și a trebuit să fiu foarte machiavelic. Când am făcut Apocalypse Now eram într-o situație absurdă cu elicoptere și milioane de dolari pe care le plăteam în fiecare săptămână, așa că a trebuit să devin un megaloman ca Kurtz (n.r. colonelul Kurtz din film)”, a explicat el.

„Știți, am devenit mereu personajele din filmele mele doar pentru a supraviețui”, a adăugat regizorul acum în vârstă de 85 de ani.

Francis Ford Coppola la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, alături de mai mulți actori din noul său film Megalopolis, FOTO: Loredana Sangiuliano-SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Coppola, nouă pledoarie pentru filmul său „Megalopolis”

Noul film al lui Coppola a avut premiera internațională în luna mai a acestui an, fiind prezentat la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Recenziile însă nu au fost deloc pe măsura așteptărilor pentru un proiect pe care Coppola vrea să îl facă de 4 decenii și pe care l-a finanțat din proprii bani.

Numele noului lungmetraj al lui Coppola a fost implicat de atunci în mai multe controverse, inclusiv unul legat de promovarea sa care a declanșat un scandal enorm în rândul criticilor de film.

În condițiile în care Megalopolis urmează să aibă în sfârșit premiera în cinematografele din America de Nord vinerea aceasta, el a declarat la Toronto că noul său film va oferi spectatorilor o experiență cinematografică foarte diferită față de ceea ce s-au obișnuit să vadă în ultimii ani.

„Suntem atât de obișnuiți să vedem filme care sunt asemănătoare altor filme fiindcă sunt finanțate în același fel”, a spus Francis Ford Coppola.

„E mereu ceva de genul că [noile filme care seamănă foarte mult cu altele] ele sunt unele care au dovedit deja că vor face bani. E ca un chips de cartofi prăjiți pe care îl știi din obișnuință iar Megalopolis e ceva nou”, a subliniat Coppola, care la sfârșitul lunii trecute a dezvăluit de asemenea că a ales să aleagă pentru acest lungmetraj inclusiv actori despre care afirmă că au fost „anulați” la Hollywood.

Spectatorii din România vor mai avea însă de așteptat pentru a vedea Megalopolis, premiera sa în cinematografele din țara noastră fiind programată abia pentru data de 8 noiembrie.