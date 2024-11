„Megalopolis”, grandiosul film al lui Francis Ford Coppola, apare azi în cinematografele din România, după un lung șir de controverse

„Megalopolis”, filmul-epopee al legendarului regizor Francis Ford Coppola, ajunge vineri și în cinematografele din România, după mai bine de jumătate de an de la premiera internațională și după un lung șir de controverse.

Filmul era faimos încă de dinainte să aibă un nume, regizorul din spatele lungmetrajelor The Godfather, Aplocalypse Now sau Bram Stoker’s Dracula povestind de-a lungul anilor că ideea de a produce o peliculă care să facă o paralelă între căderea Imperiului Roman și viitorul Americii i-a venit încă din 1977.

Coppola a început să facă planuri pentru film în 1983 și a încercat să îl producă în 1989 și 2001, dar studiourile au refuzat de fiecare dată să îl finanțeze. A doua oară, Coppola s-a lovit de un zid după ce marile studiouri de la Hollywood au considerat că un film cu o astfel de poveste va înfuria publicul american după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Într-un inverviu acordat revistei GQ în 2022, regizorul a spus că directorii studiourilor majore de la Hollywood au reacţionat după ce el le-a prezentat acest proiect „în acelaşi fel în care au reacţionat şi atunci când eu am câştigat cinci Oscaruri şi eram cel mai în vogă regizor din oraş, când m-am dus la ei să le prezint Apocalypse Now şi le-am spus: ‘Acesta este următorul film pe care vreau să-l fac’. Acum eu deţin drepturile asupra Apocalypse Now. Ştiţi de ce le deţin? Pentru că nimeni altcineva nu a dorit să îl producă”.

Deziluzionat, Coppola a renunțat la proiectul ce avea să devină Megalopolis până când a reușit să își crească semnificativ averea prin afacerile pe care le are în domeniul vinurilor. A investit în proiectul său de suflet 120 de milioane de dolari, din averea sa estimată la 400 de milioane. Filmările au început în noiembrie 2022 și s-au încheiat în martie 2023.

„Un arhitect vrea să reconstruiască orașul New York ca o utopie după un dezastru devastator”, explică succint povestea fimlului IMDb.

Coppola a găsit cu greu distribuitor pentru „Megalopolis”, filmul său de suflet

Coppola și Barry Hirsch, avocatul său și unul dintre producătorii Megalopolis, au declarat inițial că nu vor lua o decizie asupra lansării filmului până când nu vor găsi un partener care să îl distribuie și să vină cu un plan clar în acest sens.

Însă presa de la Hollywood a scris în cursul anului, citând surse apropiate de negocieri, că în cele din urmă a fost luată decizia de a prezenta Megalopolis la Festivalul de Film de la Cannes fiindcă planurile de distribuire a acestuia la nivel mondial s-au blocat complet în Statele Unite.

Potrivit surselor din industrie, lungmetrajul a fost prezentat distribuitorilor la o vizionare privată care a avut loc la sfârșitul lunii martie la Los Angeles.

Însă reacția acestora a fost mai degrabă „mută” din cauza cererii lui Coppola ca ei să pună la bătaie un buget de marketing și promovare pentru film care să se ridice la 80-100 de milioane de dolari, ținând cont de cât a investit el în Megalopolis. Solicitarea sa nu a fost deloc neobișnuită având în vedere că pentru filmele cu pretenții de „blockbuster” produse de Hollywood bugetul de promovare este de regulă apropiat de cel de producție propriu-zisă.

Dar în cazul de față Coppola a făcut această solicitare oferind în schimb doar jumătate din încasările de bilete pe care le va genera filmul său, un procent considerat prea mic de distribuitori pentru a-și recupera costurile.

În momentul în care Festivalul de la Cannes a început pe 14 mai, Megalopolis avea un acord de distribuire doar pentru cinematografele din Franța, grație unei înțelegeri la care au ajuns Coppola și compania locală Le pacte.

Richard Gelfond, CEO-ul IMAX, a dezvăluit la o conferință de presă organizată pe 16 mai la Cannes că Megalopolis va fi difuzat la nivel internațional de compania sa. Anunțul a venit în exact ziua în care filmul urma să fie văzut pentru prima oară de public.

„Megalopolis”, lovit de calamitate la Festivalul de Film de la Cannes

Scott Roxborough, directorul redacției europene a site-ului The Hollywood Reporter, afirma cu o zi înainte de începerea festivalului că Megalopolis e filmul pe care toată lumea așteaptă să îl vadă.

„Ar putea fi un eșec masiv sau un succes uriaș, dar toată lumea este bineînțeles disperată să vadă acest film”, rezuma el atmosfera printre cei deja prezenți. S-a dovedit a fi mai degrabă prima variantă.

„Sunt 138 de minute de teme prost concepute, scene pe jumătate terminate, interpretări care seamănă cu zgâriatul tablei cu unghiile, dialoguri ce sunt o salată de cuvinte și efecte vizuale urâte care par în căutarea unei povești care nu e acolo”, scria The Times în recenzia sa cu titlul „Epopeea lui Coppola este o abominație care îți zdruncină capul”.

„Recenzia noastră despre Megalopolis de Coppola: dormim în picioare”, nota și Le Figaro, criticând încă din prima frază a recenziei „tirade împopoțonate” și „imagini pseudo-poetice”. „Foarte așteptat, filmul lui Coppola aflat în competiție ne face să adormim în picioare”, rezuma cotidianul francez.

Spaniolii de la El Pais scriau chiar că Megalopolis marchează „căderea imperiului Coppola”, o referință la tema lungmetrajului, și că „proiectul care l-a obsedat pe regizor în ultimii 40 de ani rămâne o prostie colosală”.

Au fost și recenzii bune, iar unele au fost chiar strălucitoare, însă pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes Megalopolis avea după premieră o rată a aprobării de doar 50% din partea criticilor de film – o calamitate pentru un lungmetraj cu asemenea așteptări.

Francis Ford Coppola alături de actorii principali din Megalopolis la Festivalul Internațional de Film de la Cannes: Roland Macri / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Un scandal fără precedent în jurul filmului lui Coppola

Pe 21 august, cu puțin peste o lună înainte de data stabilită pentru premiera Megalopolis în cinematografele nord-americane, un nou trailer lansat pentru film a părut să ia direct la țintă criticii care au respins lungmetrajul.

„Adevăratul geniu este adesea neînțeles”, afirma naratorul la începutul trailerului, care a trecut apoi în revistă timp de peste 30 de secunde unele dintre recenziile proaste de care au avut parte trei dintre filmele anterioare ale lui Francis Ford Coppola: The Godfather, Apocalypse Now și Bram Stoker’s Dracula. Primele două au ajuns să fie considerate în deceniile care au urmat lansării lor clasice ale cinematografiei.

Doar o zi mai târziu, jurnaliștii de la Vulture.com, site-ul specializat pe cultura pop al New York Magazine, descopereau că multe dintre citatele atribuite recenziilor negative prezentate în trailer pur și simplu nu pot fi găsite în articolele în cauză și par să fi fost complet inventate. După cum arata Forbes, situația a declanșat un scandal uriaș în condițiile în care trailerul a prezentat în mod fals ce au scris unii dintre cei mai cunoscuți critici de film din Statele Unite, unii dintre ei lucrând timp de decenii la ziare și reviste cunoscute la nivel internațional.

În unele situații folosirea citatelor false a fost cu atât mai de neînțeles întrucât ele au fost atribuite unor recenzii care de fapt au fost pozitive pentru filmele în cauză. Studioul Lionsgate, distribuitorul principal din America de Nord și-a cerut aproape imediat scuze pentru o greșeală „impardonabilă”.

„Lionsgate retrage imediat trailerul nostru pentru Megalopolis. Ne oferim scuzele sincere criticilor implicați și lui Francis Ford Coppola și American Zoetrope pentru această eroare impardonabilă din procesul nostru de verificare. Am dat-o în bară. Ne pare rău”.

Studioul a confirmat ulterior suspiciunile că segmentul respectiv al trailerului a fost generat cu ajutorul A.I. A dat vina pentru greșeală pe un „consultant de marketing” cu care lucra de mulți ani și l-a concediat.

Actrițele Chloe Fineman și Aubrey Plaza alături de Coppola la premiera de la New York a „Megalopolis”, FOTO: Michael loccisano / Getty images / Profimedia

„Petardă” la box office și acuzații de comportament nepotrivit al regizorului

Megalopolis a avut în cele din urmă premiera în cinematografele din America de Nord, cea mai importantă piață a Hollywood, pe 27 septembrie. După toate controversele, a debutat abia pe poziția a șasea la box office, cu încasări de doar 4 milioane de dolari în primele 3 zile de rulare în cinematografe.

„Un dezastru”, rezuma succint revista Variety, amintind de bugetul de producție de 120 de milioane de dolari al filmului, fără a mai include și cele cu promovarea și distribuirea. Situația nu s-a redresat pe parcurs, proiectul de suflet al lui Francis Ford Coppola ajungând la încasări totale de doar 13,5 milioane de dolari, potrivit site-ului de specialitate boxofficemojo.

Însă probabil cel mai mare scandal a izbucnit în legătură cu filmul l-a vizat pe însuși Coppola. The Guardian scria într-un amplu material publicat pe 14 mai, în ziua în care începea Festivalul de Film de la Cannes, că regizorul în vârstă de 85 de ani a avut un comportament haotic pe platourile de filmare și că multe din deciziile sale au părut de neînțeles. „Tipul ăsta a mai făcut vreodată vreun film?”, era citatul unei surse cu care The Guardian își deschidea articolul.

„Mai multe surse au considerat de asemenea că Coppola poate fi ‘de modă veche’ în comportamentul său față de femei. De exemplu, el ar fi tras femei să îi stea în poală. Și în timpul filmării unei scene de reverie bahică Coppola a venit pe platou și a încercat să le sărute pe unele din figurantele topless sau îmbrăcate sumar. El a pretins aparent că ‘încerca să le facă să intre în atmosferă’”, nota The Guardian.

Coppola și apropiați ai săi de pe platourile de filmare au negat incidentele. Însă o lună mai târziu jurnaliștii de la Variety au obținut două înregistrări video care arătau cum regizorul veteran s-a apropiat de figurante pentru a le săruta și atinge. Redacția Variety nota că înregistrările video i-au fost trimise de un membru al echipei de filmare și că ele au fost făcute tocmai în timpul filmării scenei reclamate în articolul publicat de The Guardian.

Ulterior, Coppola a admis că a sărutat femei pe platourile de filmare, dar a declarat că erau „tinere pe care le cunoșteam” și că le-a pupat pe obraz. În luna septembrie a anunțat că va da în judecată revista Variety pentru defăimare și că solicită despăgubiri de 15 milioane de dolari.

Având în vedere toate controversele și vârsta înaintată a celebrului regizor, e posibil ca Megalopolis să fie ultimul său film de anvergură. Spectatorii din România vor avea acum posibilitatea să vadă cu ochii lor dacă toate criticile la adresa lungmetrajului sunt justificate.

