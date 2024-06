VIDEO Mii de oameni au participat la Budapest Pride, denunțând politicile anti-LGBTQ+ ale guvernului Orban: „Existăm și suntem importanți”

Premierul Viktor Orban, aflat la putere din 2010, promovează o agendă creștin-conservatoare, iar în 2021 a interzis „promovarea homosexualității” în rândul minorilor sub 18 ani, în ciuda criticilor puternice din partea organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului și a Uniunii Europene.

„Este foarte important să fim aici (…) pentru a arăta că existăm și că suntem importanți”, a declarat Anna Reti, o femeie în vârstă de 30 de ani, care a participat la marșul din capitală, adăugând că mulți cetățeni din comunitatea LGBTQ+ se confruntă cu discriminare și ostilitate în viața de zi cu zi.

„De exemplu, am ieșit pe stradă zilele trecute cu niște accesorii în culorile curcubeului și oamenii se holbau”, a spus ea.

Budapest Pride just started with an amazing @amnesty crowd, hundreds of activists from all around 🇭🇺 #Hungary! 💪🏾💪🏾💪🏾🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇭🇺 pic.twitter.com/AMdqGkm3e0