VIDEO Momente delicate la gala Premiilor BAFTA din 2026. Prezentatorul a intervenit și a cerut înțelegere

Actorul scoțian Alan Cumming, gazda galei BAFTA din 2026, a mulțumit duminică seară publicului pentru înțelegere, după o serie de reacții ale lui John Davidson, activistul pentru conștientizarea problemelor cauzate de Sindromul Tourette, relatează revista Variety. Simptomele lui Davidson, care au început la vârsta de 12 ani, includ ticuri și izbucniri incontrolabile, adesea implicând înjurături.

Povestea lui Davidson a stat la baza filmului „I Swear”, care a produs una dintre cele mai mari surprize ale serii la gala organizată la Londra. Actorul britanic Robert Aramayo a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării lui Davidson, la o categorie în care marele favorit era considerat actorul american Timothée Chalamet și la care mai concurau Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke sau Michael B. Jordan.

Davidson, acum în vârstă de 55 de ani, a fost diagnosticat cu Sindromul Tourette cu 30 de ani în urmă.

Mai multe astfel de izbucniri au avut loc pe parcursul ceremoniei BAFTA. S-au auzit strigăte „shut the f*** up” în timpul discursului introductiv susținut de președinta BAFTA, Sara Putt, și „f*** you”, în momentul în care regizorii filmului „Boong”, câștigător al premiului BAFTA pentru cel mai bun film pentru copii și familie, își primeau trofeul.

În timpul unei alte reacții incontrolabile, publicul prezent la BAFTA l-a auzit pe Davidson rostind termenul rasist n****r, în timp ce actorii de culoare Michael B. Jordan și Delroy Lindo prezentau pe scenă premiul pentru cele mai bune efecte vizuale filmului „Avatar: Fire and Ash”.

Prezentatorul galei BAFTA a atras atenția asupra simptomelor Sindromului Tourette

„Este posibil să fi observat un limbaj mai dur în fundal. Acest lucru poate face parte din modul în care se manifestă Sindromul Tourette la unele persoane, așa cum explorează și filmul această experiență”, le-a spus Cumming spectatorilor, printre care s-au aflat și prințul William al Marii Britanii și prințesa Kate. „Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru că ajutați la crearea unui spațiu respectuos pentru toată lumea”.

Ulterior, în cadrul ceremoniei, Cumming a revenit cu o nouă precizare: „Sindromul Tourette este un handicap, iar ticurile pe care le-ați auzit în această seară sunt involuntare, ceea ce înseamnă că persoana care suferă de Sindromul Tourette nu are control asupra limbajului său. Ne cerem scuze dacă v-ați simțit ofensați în această seară.”

Vociferările nu s-au mai auzit în a doua jumătate a ceremoniei, după ce Davidson ar fi părăsit sala. Variety notează că, potrivit surselor sale, activistul a plecat din proprie inițiativă și nu i s-a cerut să părăsească evenimentul de către organizatorii Galei BAFTA. O sursă a declarat pentru Variety că Davidson a fost un „invitat” la gală și că, în nicio circumstanță, nu i s-ar fi cerut să plece din cadrul ceremoniei.

Vociferările nu au fost eliminate din transmisia evenimentului, difuzat cu o întârziere de două ore pe BBC One în Marea Britanie (și pe E! în SUA).

Mesajul emoționant al actorului care l-a jucat pe Davidson în film

„I Swear” îl are în rol principal pe Robert Aramayo, cunoscut pentru rolul lui Elrond din serialul „Stăpânul inelelor: Inelele puterii”, interpretându-l pe Davidson la vârsta de 25 de ani, după apariția acestuia într-un documentar care a adus pentru prima dată în atenția unui public mai larg Sindromul Tourette.

Aramayo a câștigat de asemenea duminică seara premiul BAFTA EE Rising Star, votat de public. Ridicând trofeul, Aramayo a spus:

„John Davidson este cel mai remarcabil om pe care l-am întâlnit vreodată. Este extrem de deschis când vine vorba despre educație și crede că mai sunt încă foarte multe lucruri pe care trebuie să le învățăm despre Tourette. În special, vreau doar să spun că, pentru persoanele care trăiesc cu Tourette, atmosfera din jurul lor este cea care le definește experiența, așa că, pentru a cita filmul, ‘Au nevoie de sprijin și înțelegere’”.

De când Davidson a făcut public diagnosticul său, în urmă cu patru decenii, mai multe personalități au dezvăluit că suferă de acest sindrom, pentru care nu există tratament. Printre ele se numără Billie Eilish și Lewis Capaldi.

Într-o declarație pentru Variety înaintea ceremoniei, Emma McNally, director al organizației caritabile de sprijin și cercetare Tourettes Action, a afirmat:

„Am fost contactați de un număr foarte mare de persoane în legătură cu ‘I Swear’, atât oameni care trăiesc cu sindromul Tourette, cât și persoane fără o legătură anterioară cu această afecțiune. Toți au fost profund marcați de film. Este clar că a generat o reacție publică amplă”.