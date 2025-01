VIDEO Momentul în care camioneta Tesla explodează în fața hotelului lui Donald Trump

Camerele de vederi au surprins momentul în care un vehicul Tesla Cybertruck, camioneta mărcii lui Elon Musk, a explodat miercuri dimineaţă în faţa hotelului lui Donald Trump din Las Vegas.

Elon Musk’s dumb idea — the Cybertruck — exploding in front of a Trump hotel is the ultimate metaphor for the next four years. pic.twitter.com/TPJZsay9bh — JΛKΣ (@USMCLiberal) January 1, 2025

Imaginile cu camioneta în flăcări, care au ajuns să circule pe rețelele de socializare, au fost suprinse inclusiv din interiorul hotelului.

If you were going to choose a metaphor for our current state of politics, a Tesla Cybertruck exploding and burning in front of a Trump Tower in a city where millions of Americans go each year to lose their money, is pretty spot on.

pic.twitter.com/xOwXImUIgM — Melanie D'Arrigo (@DarrigoMelanie) January 1, 2025

Incidentul s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea ușoară a altor șapte, a anunțat poliția locală.

🚨 #BREAKING: Driver kiIIed, 7 others injured after Cybertruck EXPLODES outside Trump Tower in Las Vegas



The driver pulled up, stopped right outside the front doors, and remained in the vehicle with their foot on the brake, and detonated explosives.



THIS WAS AN ATTACK.



Why… pic.twitter.com/UuJ05f0qmz — Nick Sortor (@nicksortor) January 1, 2025

„Există o persoană decedată în interiorul” vehiculului, a declarat Kevin McMahill, şeriful poliţiei din Las Vegas, într-o conferinţă de presă difuzată de canalul ABC, potrivit agențiilor AFP și Agerpres.

Poliţistul a mai menţionat că şapte persoane au suferit „răni uşoare”.

Elon Musk, patronul Tesla, a scris pe reţeaua sa de socializare X că echipele sale anchetează această explozie, afirmând că „nu a văzut niciodată aşa ceva”.