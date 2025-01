VIDEO Un camion Tesla a explodat în fața unui hotel al lui Donald Trump din Las Vegas / Elon Musk: „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”

O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite după ce un cybertruck Tesla a explodat în faţa unui hotel deţinut de Donald Trump în Las Vegas, informează miercuri Sky News.

Persoana care a murit era în interiorul camionetei, care se afla în faţa hotelului din Las Vegas al preşedintelui ales, au precizat oficialii departamentului de pompieri din Clark County şi poliţia metropolitană din Las Vegas, potrivit News.ro.

Cele şapte persoane rănite se aflau în apropiere şi au fost duse la un spital pentru tratarea unor răni minore.

Deocamdată, oficialii americani nu au furnizat o cauză, iar detaliile sunt sumare.

If you were going to choose a metaphor for our current state of politics, a Tesla Cybertruck exploding and burning in front of a Trump Tower in a city where millions of Americans go each year to lose their money, is pretty spot on.

pic.twitter.com/xOwXImUIgM — Melanie D'Arrigo (@DarrigoMelanie) January 1, 2025

Biroul Federal de Investigații (FBI) este implicat în anchetă.

„Ştiu că aveţi o mulţime de întrebări. Nu avem o mulţime de răspunsuri”, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, Jeremy Schwartz, agent special FBI interimar responsabil pentru biroul din Las Vegas.

Eric Trump, fiul lui Donald Trump şi vicepreşedintele executiv al Trump Organization, a postat despre incendiu pe reţelele sociale.

El a lăudat echipajele de pompieri şi poliţia locală „pentru răspunsul lor rapid şi profesionalism”.

Hotelul de 64 de etaje se află chiar în spatele celebrului Las Vegas Strip şi vizavi de centrul comercial Fashion Show Las Vegas.

🚨 #BREAKING: Driver kiIIed, 7 others injured after Cybertruck EXPLODES outside Trump Tower in Las Vegas



The driver pulled up, stopped right outside the front doors, and remained in the vehicle with their foot on the brake, and detonated explosives.



THIS WAS AN ATTACK.



Why… pic.twitter.com/UuJ05f0qmz — Nick Sortor (@nicksortor) January 1, 2025

Miliardarul Elon Musk, șeful Tesla, a reacționat și el, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X: „Întreaga echipă de conducere Tesla investighează această problemă chiar acum. Vom posta mai multe informații imediat ce aflăm ceva. Noi nu am mai văzut niciodată așa ceva”.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

Incidentul intervine la câteva ore după ce un bărbat a intrat intenţionat cu un camion în mulţime la New Orleans. Autorităţile, care tratează cazul ca un „posibil act de terorism”, cred că suspectul – care a fost ucis – nu a acţionat singur.