VIDEO Nicușor Dan: „Sunt destul de pesimist că Rusia vrea pace în perioada imediat următoare”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, înainte de Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, de la Helsinki, că este important ca Ucraina să fie sprijinită în negocierile pe care le duce în această perioadă.

Nicuşor Dan a fost întrebat dacă el crede că Rusia are dorinţa de a semna un acord de pace.

„Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilităţile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfăşoară. Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfăşura războiul mai departe şi înseamnă garanţii de securitate pentru perioada imediat de după război”, a declarat Nicuşor Dan.

„Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare, dar de partea noastră trebuie să fim pregătiţi să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta”, a adăugat președintele.

De asemenea, Nicușor Dan a fost întrebat şi dacă există un plan al României împreună cu aliaţii de pe flancul estic pentru scenariul în care armata rusă ar ajunge la gurile Dunării.

„Noi nu trebuie să pornim de la asta, dar în cadrul NATO şi corespondent în planuri aprobate de CSAT există toate scenariile posibile, numai că ce e important pentru noi acum este pe de o parte să sprijinim Ucraina pentru ca să păstreze linia frontului, în tot acest timp, ani care urmează să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potenţială agresiune viitoare”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan participă marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei. Întâlnirea fost convocată de premierul finlandez, Petteri Orpo.

„Există atât în cadrul NATO, cât mai ales în cadrul Uniunii Europene mai multe programe pentru flancul estic şi scopul acestei întâlniri este de a operaţionaliza între ţările din flancul estic aceste programe şi în special programul european dedicat flancul estic”, a declarat Nicuşor Dan.

Duminică și luni, au avut loc discuții de pace la Berlin cu negociatorii ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski. Negociatorii americani au dat asigurări luni că, în negocierile privind conturarea unui acord de încetare a războiului, Statele Unite au oferit Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, de nivel NATO, dar care sunt totuși – în opinia lor – acceptabile și pentru Rusia.

La rândul său, președintele american Donald Trump a afirmat, de la Casa Albă, că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de „aproape”, după ce a sunat la Berlin și a avut o lungă convorbire cu Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni.