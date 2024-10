VIDEO Nou atac armat comis în Israel: O polițistă ucisă, alte zece persoane rănite și un atacator „neutralizat”, la Beer Şeva

O femeie a fost ucisă, duminică, într-un atac comis cu armă de foc și armă albă în orașul Beer Șeva din sudul Israelului. Alte zece persoane au fost de asemenea rănite în atac, al cărui autor a fost „neutralizat”, au anunțat autoritățile israeliene, potrivit AFP.

„Echipele de salvare au declarat decesul unei femei de 25 de ani și au evacuat zece răniți la spitalul Soroka”, a anunțat serviciul Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, într-un comunicat. Unii dintre răniți au fost împușcați, iar alții înjunghiați.

Femeia care a decedat în urma rănilor ce i-au fost cauzate în atacul armat de la Beer Şeva era o poliţistă, scrie AFP.

Autoritățile israeliene au identificat victima drept Shira Haya Suslik, o poliţistă de la o unitate de pază de frontierei, „căzută într-o confruntare cu teroristul”.

_______

Poliția israeliană anunțase anterior că „mai multe persoane au fost rănite într-un atac cu armă de foc în staţia centrală de autobuze din Beer Şeva (Beersheba)”.

„Teroristul a fost neutralizat, iar forţele de poliţie sunt la faţa locului”, se preciza într-un comunicat.

Armata israeliană a fost plasată duminică în stare de alertă de teama unor atentate, cu o zi înainte de marcarea unui an de la atacul fără precedent al Hamas pe teritoriul israelian, atac ce a declanşat războiul din Fâşia Gaza.

Moment of terrorist attack in Beersheba caught on surveillance cameras



Israeli media report that the perpetrator was Ahmad Said Akabi, a 29-year-old Arab Bedouin, an Israeli citizen. pic.twitter.com/PWPajCJxsc