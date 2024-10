FOTO VIDEO Atac terorist în Jaffa, lângă Tel Aviv: 6 morți, 9 răniţi / Doi presupuşi atacatori „neutralizaţi”

Șase persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite, marţi seară, într-un atac armat comis în orașul israelian Jaffa, în apropiere de Tel Aviv, au anunțat poliția și serviciul de ambulanţă Magen David Adom (MDA). Potrivit autorităților, doi presupuşi atacatori au fost „neutralizaţi”.

Bilanțul atacului terorist din Jaffa a fost revizuit la șase morți, potrivit poliției israeliene, citate de Times of Israel. Alte nouă persoane au fost rănite.

Bilanțul anunțat anterior era de opt morți și șapte răniți.

Unul dintre teroriști era înarmat cu o pușcă de asalt, în timp ce celălalt avea un cuțit. Cei doi au împușcat și înjunghiat civili lângă o stație de metrou ușor, înainte de a continua pe jos, atacând oameni pe strada Ierusalim din acest oraș.

Un agent de securitate și civili înarmați i-au împușcat și „neutralizat” pe cei doi teroriști, a adăugat poliția.

Cel puţin doi terorişti, dintre care unul este surprins înarmat cu o puşcă de asalt, au comis atacul armat din Jaffa, conform imaginilor camerelor de supraveghere – a relatat anterior The Times of Israel.

Imaginile îi arată pe terorişti ieşind din metrou. Unul dintre ei este văzut deschizând focul asupra corpului unui bărbat care zace pe jos.

Atacul a avut loc cu puţin timp înainte ca Iranul să lanseze un atac masiv cu rachete asupra Israelului.

Incidentul a avut loc pe strada Ierusalim din oraş, lângă o staţie de metrou uşor. Poliţia a declarat că împuşcăturile din Jaffa reprezintă un presupus atac terorist.

Cele două persoane care au efectuat atacul au fost „neutralizate”, a precizat apoi poliţia.

