VIDEO Novak Djokovic a plecat dintr-un interviu pentru BBC după doar 98 de secunde: Întrebarea care l-a deranjat pe campionul sârb

Novak Djokovic nu a avut parte de un public prea prietenos la meciul cu Holger Rune din optimile Wimbledon 2024, iar la finalul partidei câștigate le-a transmis contestatarilor un mesaj: „Nu mă puteți atinge”. Djokerul a oferit la o zi distanță o fază care s-a viralizat: a plecat dintr-un interviu pentru BBC după doar 98 de secunde.

Djokovic a avut parte de un public ostil la meciul cu Rune, unul de altfel câștigat fără nicio emoție, scor 6-3, 6-4, 6-2, iar la finalul partidei le-a răspuns pe măsură celor care l-au huiduit transmițându-le: „nu mă puteți atinge”.

Presa britanică vine cu explicația pentru care Novak Djokovic a fost huiduit la meciul din optimile Wimbledon 2024

La o zi distanță, marele campion sârb a participat la un interviu pentru BBC.

Nole a răspuns primelor două întrebări (ambele legate de comportamentul publicului de pe arena centrală la meciul cu Rune), iar când a treia a atins același subiect, Djokerul s-a enervat, iar în cele din urmă a plecat din respectivul interviu.

„Ai şi alte întrebări în afară de cele legate de public? Sau eşti concentrat doar pe subiectul ăsta? Este deja a treia întrebare pe aceeaşi temă”, i-a transmis Nole celui care-l intervieva.

În momentul în care jurnalistul celor de la BBC a schimbat planul discuției (l-a întrebat despre Alex de Minaur, viitorul adversar), Djokovic a oferit un răspuns de complezență („Va fi un meci dificil, abia îl aștept”), iar apoi a plecat în mijlocul interviului.

Novak Djokovic walked out of his interview with BBC in 98 seconds



Every question was focused on the crowd last night in the Rune match



“Do you have any other questions other than the crowd? Are you focused only on that? This is the 3rd question.”



pic.twitter.com/1ZM4kirPDL