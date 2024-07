Presa britanică vine cu explicația pentru care Novak Djokovic a fost huiduit la meciul din optimile Wimbledon 2024

Novak Djokovic a defilat în meciul cu Holger Rune din optimile Wimbledon 2024 (scor 6-3, 6-4, 6-2), iar la finalul partidei s-a arătat vizibil iritat de decizia unora dintre fanii prezenți pe arena centrală de la All England Club care l-au huiduit de-a lungul meciului.

Nole nu a rămas dator, le-a mulțumit întâi celor care i-au apreciat evoluția, nivelul ridicat de joc arătat, iar mai apoi le-a urat „noooooooooapte buuuuuună” celor care l-au huiduit.

La câteva ore bune de la finalul partidei, jurnaliștii de la Express.co.uk au venit cu explicații pentru comportamentul unora dintre fanii de pe arena centrală de la All England Club.

Printre altele, sursa citată menționează faptul că fanii își doresc ca în orice sport să aibă parte de dramatism, de tensiune, iar meciul dintre Nole și Holger a fost fix pe dos.

Sârbul a fost la comanda partidei de la un capăt la altul, iar suspansul a lipsit cu desăvârșire.

Practic, sursa citată spune că fanii care l-au susținut frenetic pe Rune nu-l urau pe Djokovic, ci doar voiau un meci cu dramatism, o bătălie de cinci seturi.

În plus, Express.co.uk mai aduce în discuție și faptul că unele dintre cântecele fanilor au fost interpretate greșit de către Djoker. Acel „Ruuuuuuuune” prelung a fost înțeles de Novak precum un huiduit.

„În orice sport în care nu sunt angrenate echipe sau jucători ai publicului gazdă, fanii vor un final dramatic.

Toți fanii care se uită la EURO 2024 adoră un gol în ultimul minut sau loviturile de departajare.

Fanii Formulei 1 sunt mai captivați atunci când doi piloți își dispută victoria roată la roată până la finalul cursei.

Spectatorii cărora le place boxul vor o luptă „sângeroasă” și care să se întindă pe durata a 12 reprize.

Nu înseamnă că acești fani urăsc pe unul dintre sportivi sau una dintre echipe, ci doar vor emoție și dramă, ceea ce face până la urmă sportul atât de special.

Exact asta s-a întâmplat pe terenul central luni seara. O victorie confortabilă în minimum de seturi, oricât de impresionantă ar fi evoluția învingătorului, nu atrage atât de tare publicul.

Fanii au vrut doar să-l ajute pe favoritul 15, Holger Rune, să lupte, deoarece au văzut că are probleme.

Au dorit ca banii pe care i-au dat pe bilet să merite și să aibă parte de un thriller de cinci seturi. Nu îl urăsc pe Djokovic și nici nu l-au tratat cu lipsă de respect.

Cântecele fanilor care aveau un „Ruuuuuuune” prelungit au fost înțelese de Novak ca fiind huiduieli, ceea ce este pe undeva de înțeles. Faptul că acoperișul a fost tras a făcut ca sunetul să fie și mai profund.

În vâltoarea luptei, ar putea fi dificil de interpretat ceea ce spuneau unii dintre fanii din tribune”, notează jurnaliștii de la Express.co.uk.

NOVAK DJOKOVIC mocking fans after taking 2-0 sets lead against Holger Rune



VC- @Wimbledon @DjokerNole pic.twitter.com/cyiwVQ7Hy4 — ishan (@imishan12) July 8, 2024

„Eu nu accept asta. Nu, nu, nu. Știu că îl încurajau pe Rune, dar asta e o scuză pentru a mă huidui. Ascultaţi, sunt în circuit de mai bine de 20 de ani. Ştiu toate trucurile.

Mă concentrez pe oamenii respectuoşi care plătesc biletul, iubesc tenisul şi apreciază jucătorii. Am jucat în medii mult mai ostile, credeţi-mă, voi nu mă puteţi atinge” – Novak Djokovic, la finalul partidei cu Holger Rune.

De știut:

Novak Djokovic s-a calificat în cel de-al 60-lea sfert de finală din carieră la un Grand Slam.

Sârbul are șapte titluri la All England Club: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 și 2022.

Nole a bifat al 15-lea sfert pe iarba londoneză.

Pentru un loc în semifinale, Djokerul se va duela cu Alex de Minaur, cap de serie 9 la Londra.



Ce a spus Djokovic despre Alex de Minaur, următorul adversar de la Wimbledon 2024

„Mă simt bine, am jucat cu Alex de câteva ori pe suprafeţe diferite, dar este prima dată pe iarbă, este unul dintre cei mai în formă tipi din circuit. Va trebui să alerg mult. Îmi place să alerg la 37 de ani.

Rezumatul partidei dintre Novak Djokovic și Holger Rune

Wimbledon 2024, sferturile masculine de simplu

Jannik Sinner (1) vs Daniil Medvedev (5)

Carlos Alcaraz (3) vs Tommy Paul (12)

Lorenzo Musetti (25) vs Taylor Fritz (13)

Alex de Minaur (9) vs Novak Djokovic (2)

Wimbledon se desfășoară în perioada 1-14 iulie și se joacă pe iarbă. Este dotat cu premii totale în valoare de £50,000,000. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Marketa Vondrousova (eliminată prematur din competiție).