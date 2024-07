VIDEO Novak Djokovic, la pas în sferturile Wimbledon 2024 – O nouă ceartă cu fanii care l-au huiduit: „Nu mă puteţi atinge”

Novak Djokovic s-a calificat fără nicio emoție în sferturile de la Wimbledon 2024, sârbul având mai mult de furcă cu unii dintre fanii care l-au tot huiduit pe durata partidei de luni decât cu Holger Rune.

Victoria lui Nole a fost una categorică, scor 6-3, 6-4, 6-2, diferența dintre cei doi fiind una importantă. Meciul a durat doar două ore și patru minute.

La finalul partidei, Djokerul s-a arătat iritat de atitudinea unora dintre fanii prezenți pe arena centrală de la All England Club, aceștia huiduindu-l constant pe fostul lider ATP.

Sârbul nu le-a rămas dator și a avut un discurs tăios la adresa spectatorilor care l-au tot șicanat pe durata meciului cu Rune.

„Pentru toţi fanii care au avut respect şi au rămas aici în seara asta, vă mulţumesc din adâncul inimii mele şi apreciez asta.

Şi pentru toţi acei oameni care au ales să nu respecte jucătorul, în acest caz eu, să aveţi o noapte bună” – Novak Djokovic.

Atunci când a fost întrebat de Rishi Persad, la interviul la marginea terenului, dacă au avut ceva cu el sau doar l-au susținut pe Holger Rune, sârbul a spus că acei fani care au tot huiduit au avut ceva împotriva lui.

„Sper că au comentat doar despre Rune şi că nu au fost lipsiţi de respect”, l-a întrebat Persad pe Nole, iar răspunsul sârbului a venit prompt.

„Au fost. Au făcut-o. Eu nu accept asta. Nu, nu, nu. Știu că îl încurajau pe Rune, dar asta e o scuză pentru a mă huidui. Ascultaţi, sunt în circuit de mai bine de 20 de ani. Ştiu toate trucurile.

Mă concentrez pe oamenii respectuoşi care plătesc biletul, iubesc tenisul şi apreciază jucătorii. Am jucat în medii mult mai ostile, credeţi-mă, voi nu mă puteţi atinge”, și-a încheiat Djokovic discursul, citat de News.ro.

Momentul în care Novak Djokovic se ia de fanii care l-au tot huiduit pe durata meciului cu Holger Rune

