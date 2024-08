VIDEO O bază aeriană rusească este în flăcări după un „atac masiv” cu drone

O bază aeriană militară este în flăcări în regiunea rusă Lipețk, la aproape 300 de kilometri de frontiera cu Ucraina, într-o zonă lovită peste noapte de drone ucrainene, au anunțat agențiile oficiale ruse Tass și Ria Novosti, preluate de AFP. „Un incendiu a izbucnit la un aerodrom militar din regiunea Lipețk”, au scris cele două agenții, citând Ministerul regional pentru Situații de Urgență.

UPDATE 10:45 Armata ucraineană a scris pe Telegram că a lovit cu succes un aerodrom militar: „Noaptea trecută, Forțele de apărare ucrainene au atacat aerodromul Lipețk (regiunea Lipețk, Rusia). În timpul atacului, au fost lovite magazii cu bombe aeriene ghidate și o serie de alte instalații din zona aerodromului. Au fost înregistrate mai multe surse de aprindere, a izbucnit un incendiu de proporții și au fost observate detonări multiple. Se știe că pe aerodromul Lipetsk se află avioane Su-34, Su-35 și MiG-31 ale Forțelor aerospațiale ruse. Rezultatele avariilor sunt în curs de clarificare”.

Rusia a evacuat vineri dimineață populația din unele părți ale regiunii Lipețk, după ce un „atac masiv” al dronelor ucrainene a provocat explozii, a întrerupt alimentarea cu energie electrică și a rănit șase persoane, a declarat guvernatorul regional Igor Artamonov.

Patru sate au fost evacuate după ce a fost declarată starea de urgență în districtul municipal Lipețk, a spus Artamonov pe aplicația de mesagerie Telegram, unele dintre acestea fiind situate în apropierea bazei aeriene.

Artamonov a adăugat că apelurile lansate pe rețelele de socializare pentru evacuarea întregului oraș fac parte dintr-o campanie de război psihologic a Ucrainei.

Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat că forțele sale au doborât peste noapte 75 de drone ucrainene: 26 în regiunea Belgorod, 19 în regiunea Lipețk, șapte în regiunea Kursk, 5 în regiunea Briansk, patru în regiunea Voronej, una în regiunea Oryol, cinci în peninsula Crimeea și opt deasupra Mării Negre. „În plus, șapte ambarcațiuni fără pilot care se îndreptau spre peninsula Crimeea au fost distruse” pe Marea Neagră, a adăugat ministerul.

Imagini neverificate apărute pe rețelele de socializare arată un incendiu de amploare la baza aeriană, iar în clipurile video se aud deflagrații, posibil explozii secundare ale muniției depozitate acolo.

Large explosions 🔥 are currently taking place at Lipetsk Airbase in Russia located 282km from Ukraine 🇺🇦



The air bases has Su-34s, MiG-29s, Su-25s, and at times 2x Su-57s pic.twitter.com/67nwegTn7l — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 9, 2024

🔥🔥🔥 Russia’s airbase outside of Moscow, in Lipetsk, Russia, was destroyed by Ukraine 🇺🇦during the night. pic.twitter.com/BbuOcmu6HU — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 9, 2024