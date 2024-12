VIDEO O bombă ascunsă într-o trotinetă i-a ucis pe generalul Kirillov și pe asistentul său la Moscova / Ce forță a avut dispozitivul exploziv

„Dispozitivul exploziv improvizat avea o capacitate de aproximativ 300 de grame în echivalent TNT”, au anunțat oficialii ruși, citați de BBC.

Explozia care l-a ucis pe șeful trupelor de protecție nucleară, generalul Igor Kirillov, a fost cauzată de un dispozitiv exploziv amplasat într-o trotinetă, a anunțat marți Svetlana Petrenko, reprezentantă oficială a Comitetului rus de anchetă.

Potrivit acesteia, dispozitivul exploziv a fost plasat într-o „trotinetă parcată lângă intrarea unei clădiri rezidențiale”.

Putin's top war criminals are no longer safe, even in Moscow.



Wanted for aar crimes in Ukraine, Head of Russia's Chemical and Biological Defense Forces, Lieutenant General Igor Kirillov, killed in Moscow explosion.



Bomb was apparently planted in a scooter. pic.twitter.com/1xnmCCZczY