VIDEO O grădină zoologică din Japonia își costumează îngrijitorii în urși panda și îi lasă pe vizitatori să îi hrănească în cuști

Vizitatori ai grădinii zoologice Adventure World din Japonia hrănind unul dintre îngrijitori, FOTO: Captură de ecran ABCTVnews

Personalul unei grădini zoologice din Japonia face eforturi considerabile pentru a umple golul lăsat de plecarea unora dintre animalele sale, după ce ultimii patru panda ai instituției au fost nevoiți să se întoarcă în China, relatează revista People.

În onoarea urșilor pierduți, angajații parcului de distracții și grădinii zoologice Adventure World din Wakayama, situat la sud de Osaka, poartă căciuli cu fețe de panda și sunt hrăniți de vizitatorii grădinii zoologice, potrivit unor noi reportaje publicate de ziarul britanic The Times și de South China Morning Post.

Parcul, care a fost nevoit să returneze Chinei ultimii săi patru urși panda în vara anului trecut, le oferă vizitatorilor posibilitatea de a se alătura „Panda Love Club” contra sumei de 8.000 de yeni (echivalentul a 50 de dolari).

Participanților li se va permite să se costumeze în îngrijitori de animale și să „experimenteze un program care imită munca reală de îngrijire a animalelor, precum pregătirea hranei, observarea comportamentului, completarea rapoartelor zilnice și verificarea siguranței zonei de exerciții”, afirmă Adventure World.

Sesiunea de 90 de minute le permite, de asemenea, vizitatorilor să hrănească îngrijitori aflați în cuști, care sunt costumați în panda, cu bucăți de măr.

Japonia rămâne fără niciun urs panda după mai bine de jumătate de secol

„Această atracție specială le va permite vizitatorilor să învețe despre relația dintre panda și personalul de îngrijire și să experimenteze semnificația transmiterii vieții urșilor panda uriași către viitor”, mai afirmă Adventure World.

Acesta este implicat în protejarea și reproducerea urșilor panda uriași atât în Japonia, cât și în China, de mai bine de 30 de ani, potrivit site-ului său. Începutul programului de reproducere pe termen lung la Adventure World în 1994 a fost, de altfel, și primul de acest fel în afara Chinei.

De atunci, aceste animale carismatice au servit drept simbol al prieteniei dintre cele două țări, iar populația japoneză a dezvoltat o afecțiune specială pentru ele.

Însă ianuarie 2026 va marca prima lună după 1972 în care Japonia nu va mai avea niciun urs panda, după ce ultimele două exemplare ale țării insulare – gemenii Xiao Xiao și Lei Lei, aflați la Grădina Zoologică Ueno din Tokyo – urmează să fie returnate Chinei până la începutul lui februarie.

Loterie pentru a vedea urși panda în Japonia

China a decis să nu mai prelungească acordul de împrumut al acestora pe fondul tensiunilor diplomatice majore izbucnite între Tokyo și Beijing în luna noiembrie a anului trecut.

Imediat după aflarea informației, mii de fani au luat cu asalt Grădina Zoologică Ueno din Tokyo pentru a-i vedea pentru ultima oară, mulți dintre ei luându-și rămas-bun de la gemeni cu lacrimi în ochi.

Anticipând un val masiv de vizitatori până pe 25 ianuarie, ultima zi în care Xiao Xiao și Lei Lei vor putea fi văzuți, Grădina Zoologică Ueno a început de marți să limiteze vizionarea pavilionului panda la aproximativ un minut și va introduce rezervări online începând de săptămâna viitoare.

În ultimele 12 zile, va fi organizată o loterie pentru a-i desemna pe vizitatorii norocoși.

China, în cadrul a ceea ce a fost numit „diplomația panda”, are o istorie îndelungată de a împrumuta urși panda pentru a-și recompensa aliații, iar uneori a cerut înapoierea lor pentru a-și exprima nemulțumirea. Originari din China, urșii panda uriași se întorc de regulă acasă după încheierea acordului de împrumut – iar puii născuți în străinătate nu fac excepție.