În primăvară, forțele ruse au avansat rapid în Harkov și au ocupat poziții strategice în zonă, inclusiv o uzină din orașul Vovceansk. După o luptă sângeroasă, ucrainenii au reușit zilele trecute să o elibereze, scrie Forbes, o victorie care vine în contracurent cu situația complicată a Kievului pe front.

Pe 10 mai, trupele ruse au trecut granița la nord de orașul ucrainean Harkov. Avansând spre sud prin apărarea slabă a Ucrainei, rușii au ocupat rapid o mare parte din Vovceansk, un oraș cu o populație de 17.500 de locuitori înainte de război.

O lună mai târziu, pe fondul luptelor furibunde din Vovceansk, trupele ruse au capturat o fortăreață-cheie din centrul orașului din ce în ce mai devastat: uzina de agregate chimice PJSC Volceanski, un complex de 30 de clădiri din beton dur.

The units of the Main Intelligence Directorate (HUR) have liberated the Vovchansk Aggregate Plant from the Russians, as reported by the Directorate. pic.twitter.com/ITut4ykV2F