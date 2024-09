LIVE Război în Ucraina, ziua 946: Ucrainenii au reușit să-i alunge pe ruși dintr-o poziție strategică / Rusia revendică capturarea unui oraş din Doneţk / SUA au anunțat un ajutor militar de 8 mld. dolari / Zelenski se întâlnește cu Biden și Harris

Volodimir Zelenski se întâlnește joi în SUA cu Joe Biden și Kamala Harris, într-un moment în care războiul din Ucraina a ajuns din nou un subiect principal în campania prezidențială americană, după criticile violente ale lui Donald Trump la adresa liderului ucrainean. Zelenski va fi primit atât de președintele american, cât și de vicepreședinte, la o zi după ce Washingtonul a anunțat că trimite un ajutor militar de 375 de milioane de dolari Ucrainei. În timpul unei scurte discuții cu Zelenski de miercuri în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Biden a promis să crească fluxul de ajutor american pentru „a ajuta Ucraina să câștige”. Detaliile acestui plan vor fi făcute publice joi, notează AFP.

Rusia a revendicat joi capturarea oraşului Ukrainsk din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei. Într-un comunicat, Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat că soldaţii săi au „eliberat” Ukrainsk, un oraş care avea circa 10.000 de locuitori înainte de război.

Rusia revendică în mod regulat capturarea de sate, de cele mai multe ori în regiunea Doneţk, însă capturarea unor oraşe este mai rară şi, în general, mai semnificativă, punctează AFP.

Oraşul Ukrainsk este situat în apropiere de Selidove şi Kurahove, alte două oraşe de care se apropie forţele ruse.

Armata rusă anunţase la începutul acestei luni că a cucerit oraşul Krasnogorivka, situat în aceeaşi regiune şi la aproximativ 10 kilometri de Ukrainsk.

Rusia este acum hotărâtă să preia controlul asupra localităţii Pokrovsk, un important oraş minier din regiune şi o axă strategică pentru logistica armatei ucrainene.

Guvernul Ungariei spune că nu poate renunța la legăturile cu Rusia

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a apărat joi, după ce s-a întâlnit la New York cu omologul său rus, Serghei Lavrov, legăturile dintre guvernul său şi Moscova, care, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, sunt considerate cele mai strânse relaţii cu Kremlinul ale unui stat membru al Uniunii Europene.

„Rusia a făcut întotdeauna parte din realitatea Europei Centrale, aşa că nu putem renunţa la contacte”, a spus ministrul ungar de externe.

„Șantaj nuclear”. Reacția Kievului după noua ameninţare din partea lui Vladimir Putin

Ucraina a acuzat joi conducerea de la Moscova de „şantaj nuclear”, după anunţul făcut de preşedintele rus Vladimir Putin cu privire la actualizarea doctrinei nucleare ruse.

„Rusiei nu i-a mai rămas decât şantajul nuclear; nu mai are alte instrumente pentru a intimida lumea”, a reacţionat şeful cancelariei prezidenţiale de la Kiev, Andrii Iermak. Dar această tentativă de a ne speria nu va funcţiona, a adăugat el.

Atacurile rusești au ucis, de asemenea, trei persoane în regiunea Donețk

Atacurile lansate de forțele rusești în estul Ucrainei au ucis joi cel puțin trei persoane și au rănit alte cinci, potrivit autorităților regionale.

Conform Reuters, guvernatorul regiunii Donețk, Vadym Filashkin, a anunțat pe Telegram că o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite în apropierea orașului Chasiv Yar, asupra căruia trupele ruse își intensifică asaltul de luni de zile.

În cursul nopții, a adăugat Filashkin, alte două persoane au fost ucise și două rănite în bombardamentele rusești asupra orașului Toretsk din apropiere.

Trupele Moscovei au înaintat constant spre centrul strategic Pokrovsk și au avansat recent spre orașul Vuhledar, mai la sud.

Atacurile masive cu drone şi rachete lansate de Rusia în cursul nopții s-au soldat cu victime la Odesa (sud) şi Sumî (nord-est).

„Noaptea trecută inamicul a atacat regiunea Odesa cu rachete şi drone. Forţele de apărare antiaeriană au operat într-un mod extrem de intens. Cele mai multe dintre proiectilele inamice au fost distruse. Ca urmare a unui atac cu rachete în districtul Odesa, o femeie în vârstă de 62 de ani a fost ucisă”, a transmis şeful administraţiei militare a regiunii, Oleg Kiper.

Biroul procurorului regiunii Sumî a anunţat că investighează moartea unui bărbat de 71 de ani a cărui casă a fost lovită în urma unui atac aerian rusesc în această regiune ucraineană de la graniţa cu Rusia în jurul orei 05:00.

Potrivit forţelor aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat noaptea trecută un total de 78 de drone kamikaze Shahed iraniene împotriva teritoriului Ucrainei, dintre care 66 au fost doborâte de apărarea antiaeriană, activată în timpul atacului în 14 din cele 24 de regiuni (oblast-uri) ucrainene, inclusiv în regiunea Kiev. Alte opt drone s-au prăbuşit fără a-şi atinge ţintele datorită măsurilor de război radio-electronic ale forţelor ucrainene.

Rusia a atacat încă miercuri seara regiunea de frontieră ucraineană Sumî cu două rachete de tip nespecificat şi a lansat alte patru rachete Kh-59 şi Kh-69 împotriva regiunii Odesa.

Atacurile aeriene ruseşti împotriva Ucrainei ucid civili în oraşe şi sate în fiecare săptămână. Două persoane au fost ucise miercuri în oraşul Kramatorsk, în regiunea Doneţk din est, în urma unui atac rusesc asupra centrului oraşului, care a avariat mai multe clădiri, precum şi magazine şi vehicule.

Numai între 26 august şi 6 septembrie, 64 de civili au fost ucişi, iar 392 răniţi în urma atacurilor ruseşti asupra teritoriului ucrainean aflat sub controlul guvernului de la Kiev, potrivit cifrelor ONU.

Naţiunile Unite au confirmat moartea a peste 11.700 de civili în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă declanşate de Rusia la 24 februarie 2022. (Agerpres)

Organizația Națiunilor Unite nu dispune de fondurile necesare pentru a-i ajuta pe ucraineni în această iarnă, în condițiile în care mai mult de jumătate din capacitatea Ucrainei de a produce electricitate a fost distrusă, a avertizat joi la Bruxelles Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR).

„Nivelul de finanțare pentru organizații precum a noastră este mult prea scăzut pentru această perioadă a anului”, a declarat pentru AFP reprezentanta organizației în Ucraina, Karolina Lindholm Billing.

UNHCR dispune în prezent de doar 47% din fondurile de care are nevoie pentru a ajuta milioanele de ucraineni strămutați sau afectați de războiul din țara lor, a subliniat ea. Anul trecut, pe vremea aceasta, UNHCR era finanțat în proporție de 70%. (AFP)

Secretarul de stat american Antony Blinken a calificat drept iresponsabil și inoportun avertismentul președintelui rus Vladimir Putin către Occident cu privire la utilizarea armelor nucleare.

„Este total iresponsabil”, a declarat Blinken într-un interviu acordat joi MSNBC, potrivit Reuters.

„Cred că mulți din lume și-au spus clar poziția în trecut despre asta atunci când a mai agitat sabia nucleară – inclusiv China. Așadar, aș spune că ei ar trebui să facă acest lucru (din nou) mai ales acum,când lumea este se reunește… vorbind despre nevoia de mai multă dezarmare și neproliferare”, a spus el, în condițiile în care liderii lumii se strâng la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Serviciile de securitate ruse (FSB) au anunțat joi arestarea a șase persoane, dintre care trei adolescenți, cel mai tânăr născut în 2009, pe care le acuză că au incendiat infrastructuri feroviare și de comunicații la comanda Ucrainei.

Aceștia sunt acuzați de „terorism” și „înaltă trădare” și riscă pedepse ce pot ajunge până la închisoare pe viață, potrivit serviciilor ruse.

Trei sunt minori, dintre care unul născut în 2007 și altul în 2009, potrivit aceleiași surse.

FSB susține că suspecții au fost „recrutați de serviciile secrete ucrainene” în schimbul unei sume cuprinse între 10.000 și 15.000 de ruble, adică între 100 și 150 de euro. (AFP)

Joe Biden a anunțat un nou mega-pachet de ajutor militar pentru Ucraina / Summit la nivel înalt luna viitoare cu cei peste 50 de aliați ai Ucrainei.

Președintele american Joe Biden a anunțat joi o „majorare” a ajutorului militar pentru Ucraina, cu un pachet în valoare de aproape 8 miliarde de dolari, dar și noi proiectile cu rază lungă de acțiune.

Precizările Kremlinului după declarațiile de miercuri ale lui Vladimir Putin: „Un anumit semnal pentru țările neprietenoase”.

Schimbările în ce privește doctrina nucleară a Rusiei sunt un semnal pentru „țările neprietenoase”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Pe lista Moscovei cu 49 de țări neprietenoase sunt toate statele din UE (inclusiv România) și G7, iar Turcia este singura țară NATO ce nu figurează pe listă.

VIDEO Premierul britanic Keir Starmer a atacat Rusia în legătură cu invazia sa din Ucraina, acuzând ţara că „îşi tratează propriii cetăţeni ca pe nişte bucăţi de carne pe care le aruncă în maşina de tocat”.

Mike Johnson, speakerul republican al Camerei Reprezentanților de la Washington, a cerut ca președintele Volodimir Zelenski să o demită din funcție pe Oksana Markarova, ambasadoarea Ucrainei în SUA. Republicanii sunt furioși însă din cauza unei vizite pe care însuși Zelenski a efectuat-o în SUA.

O femeie a fost ucisă într-un atac cu rachete asupra orașului Odesa din sudul Ucrainei și alte opt persoane au fost rănite într-un atac cu bombă ghidată asupra orașului Zaporojie din sud-estul țării, a declarat ministrul de interne Ihor Klymenko pe rețelele sociale.

Părți din orașul Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei au rămas fără curent electric în urma unei lovituri rusești asupra infrastructurii esențiale, a declarat guvernatorul regional Svitlana Onyshchuk.

Operatorul național de rețea al Ucrainei a raportat, de asemenea, întreruperi în regiunile Poltava (centru) și Cernihiv (nord), în plus față de întreruperile de curent în regiunile de pe linia frontului. (Reuters)

VIDEO O răsturnare de situație: după luni de luptă dură, comandourile ucrainene au eliberat o fortăreață din est. În capcană, rușii au luptat până la ultimul om.

În primăvară, forțele ruse au avansat rapid în Harkov și au ocupat poziții strategice în zonă, inclusiv o uzină din orașul Vovceansk. După o luptă sângeroasă, ucrainenii au reușit zilele trecute să o elibereze

Rusia, principalul exportator mondial de grâu, își dezvoltă porturile de la Marea Baltică, deoarece își propune să crească exporturile agricole cu 50% până în 2030, reducându-și în același timp dependența de rutele tradiționale de la Marea Neagră, au declarat oficiali și directori de companii pentru Reuters.

Rusia, care a exportat cel puțin 72 de milioane de tone metrice de cereale în sezonul 2023/24, are în vedere noi piețe în America Latină și Africa pentru a se diversifica de la piețele sale tradiționale de cereale din Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

În ultimele decenii s-a bazat pe porturile sale de la Marea Neagră pentru a gestiona exporturile agricole în plină expansiune, însă conflictul cu Ucraina a făcut ca zona să devină riscantă pentru transportul maritim, ambele părți lovindu-și în mod regulat reciproc instalațiile și infrastructura.

„Ksenia Bolomatova, director adjunct al conglomeratului agricol controlat de stat OZK, care deține mai multe terminale la Marea Neagră, a declarat în cadrul unei reuniuni a industriei de la Soci, în sudul Rusiei, că anul trecut, cu recolta sa record, nu avem suficientă capacitate, având în vedere ritmul de încărcare pentru exporturi.

Armata ucraineană afirmă că au provocat pierderi grele forțelor ruse ieri: 1400 soldați, 10 tancuri, 44 alte blindate de luptă, 71 tunuri, 7 sisteme aeriene, 105 diferite vehicule și 22 echipamente speciale.

VIDEO „Îi învățăm bazele logisticii militare”: „Lecția” predată de ucraineni cu lansatoarele HIMARS asupra unui convoi rusesc care se oprise în spatele frontului.

O unitate ucraineană a publicat un clip video filmat din dronă care arată un atac desfășurat cu lansatoare HIMARS asupra unui convoi militar rusesc ce făcuse greșeala de a se opri din mișcare.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au doborât 66 de drone de atac și patru rachete lansate peste noapte.

Potrivit unei postări de contul de Telegram al forțelor aeriene ucrainene, forțele ruse au lansat către diferite zone ale țării 78 de drone Shahed și 6 rachete.

O parte dintre done au vizat Kievul, deasupra capitalei ucrainene fiind detectate cel puțin 12 Shahed, cele mai multe fiind doborâte, potrivit lui Serhii Popko, șeful administației militare a orașului.

Aproximativ 20 de mașini și o țeavă de gaze au fost afectate de dronele care au venit timp de mai multe ore.

China este dispusă să mențină dezvoltarea stabilă a relațiilor bilaterale cu Ucraina, i-a transmis ministrul de externe Wang Yi omologului său ucrainean.

Wang, într-o întâlnire cu ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha în marja Adunării Generale a ONU, a declarat că Beijingul este gata să ofere asistență suplimentară în funcție de nevoile Ucrainei, a relatat agenția oficială de presă chineză Xinhua.

China este, de asemenea, dispusă să mențină comunicarea cu toate părțile, inclusiv Ucraina, în eforturile de a obține pacea, a afirmat Wang.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, au discutat despre problemele umanitare legate de conflictul din Ucraina, a anunțat Moscova, potrivit Reuters.

„Părțile au remarcat dezvoltarea constructivă a dialogului Rusia-Vatican, în ceea ce privește relațiile dintre state și biserici și acțiunile reciproce în sfera umanitară în contextul crizei ucrainene”, se spune într-un comunicat al ministerului rus de externe.

Potrivit comunicatului, discuțiile cu cardinalul, numărul doi în ierarhia Vaticanului după Papa Francisc, s-au axat, de asemenea, pe „motivele crizei geopolitice, o consecință directă a politicilor antirusești consecvente ale țărilor occidentale”. Întâlnirea lor a avut loc la New York, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU.

🇷🇺🇻🇦 FM Sergey #Lavrov and Secretary of State of the Holy See Cardinal Pietro Parolin held a meeting on the sidelines of #UNGA79 High-level Week



📍 UNHQ, September 25 pic.twitter.com/jR9tnN9mmm