VIDEO Problema cazierului juridic electronic: În timp ce MAI susține că dacă-l printezi nu mai are valoare juridică, Ioana Dogioiu spune că la Guvern i-a fost acceptat așa

Purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că în momentul în care s-a angajat la Palatul Victoria a avut nevoie de cazierul judiciar pe care l-a obținut în aproximativ două minute de pe HUB-ul de servicii IT al Ministerului de Interne (MAI). Ea a spus că l-a adus printat și la fel a procedat și pentru permisul auto obținut de fiica sa. După ce HotNews.ro i-a semnalat că MAI spune că actul printat nu are valoare juridică și nu-l acceptă așa la ghișee, ea a spus: „Nu știu, oi fi fost eu.. nu știu ce să vă răspund la asta, că nu am o statistică în privința asta”.

Aceasta a făcut aceste precizări la finalul ședinței de Guvern în care s-a reglementat modul în care operatorii de transport feroviar pot identifica localitatea de domiciliu de pe noile cărți electronice de identitate, așa numitele buletine cu cip, prezentate de studenți pentru obținerea reducerii la transportul cu trenul.

Problema este că adresa de domiciliu, necesară la acordarea reducerii, nu mai este afișată pe noile cărți electronice de identitate, ci este stocată pe cip, iar la ghișee nu sunt cititoare electronice pentru a verifica informațiile.

VIDEO (de la min. 44:28) Explicațiile Ioanei Dogioiu:

„Am dus acest cazier printat și a fost acceptat, fără probleme”

Ioana Dogioiu a spus că una dintre soluții este obținerea dovezii domiciliului de pe HUB-ul de servicii IT al MAI, de unde se poate obține și cazierul judiciar electronic.

„Eu cazierul judiciar l-am obținut în două minute”, a spus aceasta.

HotNews.ro a întrebat-o pe aceasta cum a folosit acest cazier juridic electronic.

„În momentul în care am venit la guvern, am avut nevoie, inclusiv pentru toată procedura, așa am avut nevoie de cazierul judiciar”, a spus Dogioiu.

După ce HotNews.ro i-a semnalat că oamenii se plâng că documentul electronic nu este acceptat la ghișeele Direcției de permise auto din București, spre exemplu, oficialul guvernamental a spus că n-a avut această problemă la obținerea permisului auto pentru fiica sa, dar „nu în București”.

„Să știți că eu am dus acest cazier, nu pentru mine, că am permis de foarte mulți ani, dar pentru fiica mea am dus acest cazier și a fost acceptat, fără probleme, printat”, a spus Ioana Dogioiu.

Reporterul HotNews.ro a insistat asupra faptului că Ministerul de Interne a comunicat recent că în format printat acest document electronic își pierde valoarea juridică, nefiind acceptat la ghișee așa.

„Nu știu, oi fi fost eu… Nu știu ce să vă răspund la asta, că nu am o statistică în privința asta”, a mai declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

„Printat nu are valoare juridică”

Mai mulți cetățeni din București au reclamat faptul că funcționarii de la ghișeele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) refuză să accepte certificatele de cazier judiciar eliberate în format electronic.

Situația este semnalată într-un document transmis către MAI de deputatul PNL Sebastian Burduja, fost ministru al Digitalizării, în mandatul căruia s-a implementat eliberarea online a cazierului.

MAI i-a răspuns deputatului că se fac demersuri pentru ca serviciile de permise și înmatriculări să-și extragă automat din baza de date ROCRIS extrasele de cazier judiciar, fără a le mai cere la ghișeu.

DRPCIV a mai precizat pentru HotNews.ro că „nu solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru operațiunile specifice obținerii permisului de conducere”.

DRPCIV verifică direct la ghișeu cazierul

Direcția a mai subliniat că „verificarea situației juridice a persoanei se realizează direct la ghișeu”, de către funcționari, pe baza consimțământului exprimat de solicitant.

Cu alte cuvinte, oamenii sunt puși să completeze o altă foaie în care își dau acordul ca funcționarul MAI să le genereze pe loc cazierul judiciar.

DRPCIV admis că nu recunoaște cazierul judiciar obținut de pe HUB-ul de servicii al MAI în versiunea printată și prezentată la ghișeu, fiind nevoie ca documentul „să fie trimis format electronic, transmis pe o adresa de e-mail oficială”, fără a da alte detalii.

HotNews a mers la sediul direcției din București și a vorbit cu mai mulți cetățeni, majoritatea declarând că au venit cu cazierele ridicate fizic de la secția de poliție.

Reprezentanții direcției au explicat însă că nu se pune problema să nu-l recunoască, însă, în format printat își pierde calitatea de document cu semnătură digitală.

„Printat nu are valoare juridică. Asta nu înseamnă că nu ținem cont de ele sau le considerăm nelegale”, a explicat, pentru HotNews, Marius Petrache, șeful serviciului Relațiilor Publice din cadrul direcției.